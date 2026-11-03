Los convocados a la Selección Argentina: las sorpresas y los borrados de Lionel Scaloni
Scaloni citó a 28 jugadores para Uruguay y Costa Rica: vuelve Montiel, aparecen Anselmino, Troilo y Perrone y no están De Paul, Lo Celso ni Romero.
Lionel Scaloni dio a conocer la lista de 28 convocados de la Selección Argentina para los amistosos ante Uruguay (viernes 13 de noviembre, en la Bombonera) y Costa Rica (martes 17, en el Kempes de Córdoba). Es la primera nómina de la era sin Lionel Messi, que se despidió ante Benín.
Hay un regreso importante, nombres que no estaban en la última convocatoria y varios borrados de peso. El regreso más llamativo es el de Gonzalo Montiel, que no había sido citado para la despedida de Messi. Con él, River aporta tres nombres: el lateral derecho, el arquero Santiago Beltrán y Thiago Almada.
Además, aparecen tres futbolistas que no estaban en esa lista: Aaron Anselmino (Chelsea), Mariano Troilo (Parma) y Máximo Perrone (Como). Emiliano Martínez también figura entre los citados, aunque en los últimos días se hablaba de su baja por una fractura de mandíbula.
Convocados de la Selección Argentina: las sorpresas y los borrados de Scaloni
Respecto de la convocatoria anterior, quedaron afuera Juan Foyth, Nicolás González, Valentín Gómez, Tomás Palacios, Santiago Simón y Tobías Andrada. También sorprende la ausencia de Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso. Los dos habían sido citados solo para el partido ante Benín, y Scaloni había dicho que les dejaba las puertas abiertas. Tampoco aparece Marcos Senesi, otro que sonaba con chances.
Las ausencias que no dependen de Lionel Scaloni
No todas las bajas son decisiones técnicas. Messi y Nicolás Otamendi ya dejaron la Selección, Leandro Paredes y Nahuel Molina cumplen la sanción de la FIFA y Lautaro Martínez se había dado como baja por lesión al igual que Cristian Romero.
Por su parte, Leonel Flores, que estaba en la lista anterior, tampoco fue citado: según se había anticipado, Boca lo necesita para la final de la Copa Sudamericana del 21 de noviembre. Los entrenamientos arrancan el 9 de noviembre, cuatro días antes del debut ante Uruguay.
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