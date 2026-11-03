Los convocados a la Selección Argentina: las sorpresas y los borrados de Lionel Scaloni

Convocados de la Selección Argentina: las sorpresas y los borrados de Scaloni

Respecto de la convocatoria anterior, quedaron afuera Juan Foyth, Nicolás González, Valentín Gómez, Tomás Palacios, Santiago Simón y Tobías Andrada. También sorprende la ausencia de Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso. Los dos habían sido citados solo para el partido ante Benín, y Scaloni había dicho que les dejaba las puertas abiertas. Tampoco aparece Marcos Senesi, otro que sonaba con chances.