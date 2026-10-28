AFA decretó minuto de silencio por el fallecimiento de la madre de Lionel Scaloni

"En su memoria y como muestra de respeto, la AFA ha dispuesto la realización de un minuto de silencio en todos los encuentros correspondientes a la próxima fecha de las principales categorías de los torneos organizados por esta institución, así como también el izamiento de las banderas a media asta. En este momento de profundo dolor, acompañamos a Lionel Scaloni, a sus familiares y seres queridos, haciéndoles llegar sus más sinceras condolencias y elevando una oración por su eterno descanso", concluyó el escrito.