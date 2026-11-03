La lista de convocados de la Selección Argentina para los primeros amistosos tras el retiro de Lionel Messi
Lionel Scaloni confirmó la lista de convocados de la Selección Argentina para los próximos amistosos internacionales con varias sorpresas en la nómina.
El entrenador Lionel Scaloni dio a conocer este martes la nómina oficial de la Selección Argentina que disputará los amistosos de la doble fecha FIFA. La convocatoria presenta importantes novedades, regresos esperados y la presencia de jóvenes talentos que buscarán ganarse un lugar en el equipo albiceleste.
Los jugadores convocados a la Selección argentina
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El listado publicado oficialmente por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) cuenta con los habituales campeones del mundo, pero también destaca por la citación de nuevos nombres y el marcado cambio de clubes de varias de sus figuras en el fútbol europeo y local. Es la primera convocatoria después del retiro de Lionel Messi.
A continuación, la lista completa de citados y sus respectivos equipos:
- Emiliano Martínez (Chelsea)
- Gerónimo Rulli (Manchester City)
- Juan Musso (Atlético de Madrid)
- Santiago Beltrán (River Plate)
- Gonzalo Montiel (River Plate)
- Agustín Giay (Palmeiras)
- Aaron Anselmino (Chelsea)
- Mariano Troilo (Parma)
- Leonardo Balerdi (Roma)
- Lisandro Martínez (Manchester United)
- Facundo Medina (Bayer Leverkusen)
- Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon)
- Román Vega (Zenit)
- Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen)
- Máximo Perrone (Como 1907)
- Exequiel Palacios (Ipswich Town)
- Valentín Barco (Chelsea)
- Alexis Mac Allister (Liverpool)
- Enzo Fernández (Manchester City)
- Nicolás Paz (Como 1907)
- Matías Soulé (Roma)
- Franco Mastantuono (Fiorentina)
- Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)
- Gianluca Prestianni (Benfica)
- Thiago Almada (River Plate)
- José Manuel López (Palmeiras)
- Santiago Castro (Roma)
- Julián Álvarez (Atlético de Madrid)
La Selección Argentina de Lionel Scaloni jugará en noviembre, en el país, dos amistosos internacionales. El primero será el viernes 13 ante Uruguay en el Estadio Alberto J. Armando y el segundo ante Costa Rica, en el Mario Alberto Kempes, el martes 17.
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