El hijo de un famoso relator debutó en la primera de Vélez: su emoción en la tribuna

La posibilidad del debut ya venía insinuándose desde hacía algunas semanas. El joven futbolista había sido convocado por el cuerpo técnico para integrar el banco de suplentes en tres encuentros anteriores: frente a River Plate, Deportivo Riestra y Estudiantes de La Plata. Sin embargo, en esas oportunidades no había tenido la chance de ingresar. Esta vez la situación cambió. Barros Schelotto decidió darle minutos y el mediocampista pudo finalmente cumplir el sueño que había imaginado durante años mientras recorría las distintas categorías del club.

El estreno también tuvo un fuerte componente emocional fuera del campo. En la tribuna estaba presente su padre, conductor del programa Doble Amarilla Radio, quien vivió en primera persona el momento en que su hijo ingresó al terreno de juego por primera vez como futbolista profesional.

Luego del partido, el joven jugador compartió sus sensaciones sobre el momento vivido. “Fueron noches largas, siempre esperando el debut, pero tranquilo. Podía llegar como no, había que seguir trabajando. Hoy llegó después de tres convocatorias de ir al banco, así que sí, muy feliz. Se durmió poco, entrecortado, pero nada, muy contento que se dio”, expresó.

Además, el mediocampista explicó cómo se define dentro del campo de juego y cuál considera que es su principal aporte para el equipo: “Soy un volante con mucha llegada, con buen pase, que le gusta tener la pelota, hacer jugar al equipo, también llegar y hacer goles. Pero principalmente hacer jugar al equipo, que es mi función y lo que me pide el técnico, obviamente adaptarme”.

Feler también destacó la ayuda recibida por parte de los jugadores más experimentados del plantel, quienes lo acompañaron en sus primeros pasos dentro del grupo profesional. “Todos los referentes me hablaron muy bien, me recibieron de la mejor manera y me dieron total confianza. Hoy justo entré al lado de Rodrigo Aliendro y me retó un poco, pero siempre bien. Braian (Romero) y los demás referentes me ayudaron mucho, así que muy bien”, concluyó.