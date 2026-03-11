El hijo de un famoso relator debutó en la primera de Vélez: su emoción en la tribuna
El joven mediocampista surgido de las divisiones formativas del Fortín tuvo sus primeros minutos en la máxima categoría en el empate ante Tigre por el Torneo Apertura 2026.
La noche en Victoria dejó una historia especial para Vélez y para uno de los talentos que vienen creciendo en su cantera. Luca Feler tuvo finalmente su debut oficial en Primera División durante el empate 1-1 frente a Tigre por la décima fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), cumpliendo un objetivo que perseguía desde que comenzó su camino en las divisiones juveniles del club.
El mediocampista ingresó cuando el partido entraba en su tramo final. El entrenador Guillermo Barros Schelotto decidió darle la oportunidad en los minutos decisivos del encuentro y lo mandó al campo a los 45 minutos del segundo tiempo en lugar de Lucas Robertone. Aunque su participación fue breve -disputó el tiempo añadido por el árbitro- el momento tuvo un enorme significado para el futbolista.
Con el número 48 en la espalda, el hijo del relator Hernán Feler pisó por primera vez el campo de juego en un partido oficial de la máxima categoría. Fue la culminación de un largo proceso de formación, institución reconocida por su histórica producción de talentos en las divisiones inferiores, conocidas popularmente como “La Fábrica”.
El juvenil atravesó más de doce años dentro del sistema formativo del club antes de llegar al plantel profesional. Su desarrollo en las categorías juveniles lo convirtió en uno de los proyectos más prometedores del club. En su última temporada en sexta división, durante 2025, tuvo un rendimiento destacado que llamó la atención de los entrenadores del primer equipo.
En ese campeonato juvenil disputó 30 partidos y logró un registro ofensivo interesante para un mediocampista: anotó siete goles y brindó ocho asistencias. Esos números lo posicionaron como uno de los jugadores más destacados de su categoría y comenzaron a acercarlo progresivamente al plantel principal.
La posibilidad del debut ya venía insinuándose desde hacía algunas semanas. El joven futbolista había sido convocado por el cuerpo técnico para integrar el banco de suplentes en tres encuentros anteriores: frente a River Plate, Deportivo Riestra y Estudiantes de La Plata. Sin embargo, en esas oportunidades no había tenido la chance de ingresar. Esta vez la situación cambió. Barros Schelotto decidió darle minutos y el mediocampista pudo finalmente cumplir el sueño que había imaginado durante años mientras recorría las distintas categorías del club.
El estreno también tuvo un fuerte componente emocional fuera del campo. En la tribuna estaba presente su padre, conductor del programa Doble Amarilla Radio, quien vivió en primera persona el momento en que su hijo ingresó al terreno de juego por primera vez como futbolista profesional.
Las primeras sensaciones de Luca Feler tras su debut en la primera de Vélez
Luego del partido, el joven jugador compartió sus sensaciones sobre el momento vivido. “Fueron noches largas, siempre esperando el debut, pero tranquilo. Podía llegar como no, había que seguir trabajando. Hoy llegó después de tres convocatorias de ir al banco, así que sí, muy feliz. Se durmió poco, entrecortado, pero nada, muy contento que se dio”, expresó.
Además, el mediocampista explicó cómo se define dentro del campo de juego y cuál considera que es su principal aporte para el equipo: “Soy un volante con mucha llegada, con buen pase, que le gusta tener la pelota, hacer jugar al equipo, también llegar y hacer goles. Pero principalmente hacer jugar al equipo, que es mi función y lo que me pide el técnico, obviamente adaptarme”.
Feler también destacó la ayuda recibida por parte de los jugadores más experimentados del plantel, quienes lo acompañaron en sus primeros pasos dentro del grupo profesional. “Todos los referentes me hablaron muy bien, me recibieron de la mejor manera y me dieron total confianza. Hoy justo entré al lado de Rodrigo Aliendro y me retó un poco, pero siempre bien. Braian (Romero) y los demás referentes me ayudaron mucho, así que muy bien”, concluyó.
