Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Tigre vs. Vélez

Del otro lado estará un Fortín que llega incluso con mejores números. El de Luro lidera la Zona A con 18 puntos y es uno de los dos equipos que todavía no conoce la derrota en el torneo. En la fecha pasada, el equipo de Liniers consiguió una victoria de gran valor al derrotar 1-0 a Estudiantes en La Plata. Si la visita logra quedarse con los tres puntos, no solo continuará como líder sino que ampliará la diferencia respecto de sus principales perseguidores.