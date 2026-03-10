Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Tigre vs. Vélez
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Tigre vs. Vélez por el Torneo Apertura 2026
En uno de los encuentros más atractivos de esta fecha del Torneo Apertura 2026, Tigre y Vélez protagonizarán este martes desde las 19:45 en el estadio José Dellagiovanna.
El equipo dirigido por Diego Dabove llega a este compromiso ubicado en el segundo puesto de la Zona B con 15 puntos, a solo dos unidades del líder Independiente Rivadavia. En la jornada anterior cayó por 2-1 ante Barracas Central en condición de visitante y, posteriormente, igualó 2-2 frente a Gimnasia en su estadio. De ganar, el conjunto de Victoria quedaría momentáneamente como líder de su grupo, a la espera de lo que ocurra con el resto de los equipos que compiten por la punta.
Del otro lado estará un Fortín que llega incluso con mejores números. El de Luro lidera la Zona A con 18 puntos y es uno de los dos equipos que todavía no conoce la derrota en el torneo. En la fecha pasada, el equipo de Liniers consiguió una victoria de gran valor al derrotar 1-0 a Estudiantes en La Plata. Si la visita logra quedarse con los tres puntos, no solo continuará como líder sino que ampliará la diferencia respecto de sus principales perseguidores.
Formaciones de Tigre vs. Vélez por el Torneo Apertura 2026
- Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Bruno Leyes, Jalil Elías, Santiago López; Ignacio Russo y David Romero. DT: Diego Dabove.
- Vélez: Álvaro Montero; Thiago Silvero, Emmanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gomez; Claudio Baeza, Lucas Robertone; Tobías Andrada, Manuel Lanzini, Dylan Godoy; Florián Monzon. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Cómo ver en vivo Tigre vs. Vélez
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
