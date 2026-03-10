Ni Magis TV ni LPF Play: cómo ver Tigre vs. Vélez EN VIVO por Internet

Formaciones de Tigre vs. Vélez por el Torneo Apertura 2026

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Bruno Leyes, Jalil Elías, Santiago López; Ignacio Russo y David Romero. DT: Diego Dabove.

Vélez: Álvaro Montero; Thiago Silvero, Emmanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gomez; Claudio Baeza, Lucas Robertone; Tobías Andrada, Manuel Lanzini, Dylan Godoy; Florián Monzon. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Cómo ver en vivo Tigre vs. Vélez

La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.

Para ver el evento se debe tener contratado el Pack Fútbol y sintonizar ESPN Premium: