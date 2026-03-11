Romeo Santos y Prince Royce, juntos en Vélez: precio y mapa de las ubicaciones
El rey y príncipe de la bachata se unieron para brindar un show único y lleno de romanticismo en Argentina.
Romeo Santos & Prince Royce, recorrerán el mundo juntos nuevamente como uno de los regresos más esperados por una multitud. Las dos figuras más influyentes del género se unen en el marco de “Better Late Than Never”, el álbum que consolidó su primera gran colaboración.
Los reconocidos artistas llegarán a la Argentina el 14 de noviembre en el Estadio Vélez con un show conjunto que celebra el impacto global y la vigencia de la bachata.
La preventa de entradas para una noche especial e histórica estará disponible desde el día jueves 12 de marzo a las 12hs con un beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas de Banco Macro Visa.
Mientras que la venta general será el día viernes 13 de marzo a las 12hs con todos los medios de pago y continúa el beneficio de 6 cuotas con tarjetas Banco Macro Visa a través de Allaccess.com.ar.
Conocé las ubicaciones y precios para comenzar a palpitar lo que será un show inolvidable junto al Rey y Príncipe de la Bachata en el Estadio Vélez en el marco de “Mejor tarde que nunca tour”.
Precio y mapa de las ubicaciones para Romeo Santos y Prince Royce
Los precios y ubicaciones para el show de Romeo Santos y Prince Royce en Argentina son los siguientes:
- CAMPO DELANTERO: $250.000 + S/C
- PLATEA PREFERENCIAL NORTE Y SUR: $220.000 + S/C
- PLATEA NORTE Y SUR: $180.000 + S/C
- PLATEA ALTA NORTE Y SUR (SIN NUMERAR): $130.000 + S/C
- CAMPO GENERAL: $95.000 + S/C
Antes de visitar nuestro país, el aclamado tour mundial abarcará destinos en Latinoamérica como México, Perú, Chile y luego visitarán 28 ciudades Estados Unidos. Finalmente, llegarán a Europa con paradas en España, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Alemania y Francia donde harán bailar, emocionar y revivir recuerdos.
