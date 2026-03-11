Romeo Santos y Prince Royce, juntos en Vélez: precio y mapa de las ubicaciones

Precio y mapa de las ubicaciones para Romeo Santos y Prince Royce

Los precios y ubicaciones para el show de Romeo Santos y Prince Royce en Argentina son los siguientes:

CAMPO DELANTERO: $250.000 + S/C

PLATEA PREFERENCIAL NORTE Y SUR: $220.000 + S/C

PLATEA NORTE Y SUR: $180.000 + S/C

PLATEA ALTA NORTE Y SUR (SIN NUMERAR): $130.000 + S/C

CAMPO GENERAL: $95.000 + S/C

Antes de visitar nuestro país, el aclamado tour mundial abarcará destinos en Latinoamérica como México, Perú, Chile y luego visitarán 28 ciudades Estados Unidos. Finalmente, llegarán a Europa con paradas en España, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Alemania y Francia donde harán bailar, emocionar y revivir recuerdos.