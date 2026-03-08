El hijo de un ídolo de River respaldó la llegada de Mauro Icardi: "Es un 9 de categoría"
Omar Labruna opinó sobre la posibilidad de que Mauro llegue al Millonario y aseguró que no le importan sus problemas personales: “Es un goleador”.
En medio de los rumores sobre un posible refuerzo para River, Omar Labruna respaldó la llegada de Mauro Icardi. El ex ayudante de campo de Ramón Díaz destacó las condiciones del delantero del Galatasaray y pidió separar su rendimiento futbolístico de su vida personal.
El debate sobre la necesidad de incorporar un delantero centro volvió a instalarse en el mundo River después de la racha negativa que atravesaron los atacantes del plantel, que llegaron a estar trece partidos sin convertir goles. En ese contexto, uno de los nombres que apareció en el radar fue el de Icardi, actual futbolista del Galatasaray, quien finaliza su contrato en junio y tiene una opción de renovación con el club turco.
Quien se refirió a esa posibilidad fue Omar Labruna, hijo del histórico Ángel Labruna y ex ayudante de campo de Ramón Díaz, que no dudó en mostrar su entusiasmo ante una eventual llegada del delantero al Millonario.
El exentrenador dejó en claro que valora el perfil futbolístico del atacante y que no considera relevantes sus conflictos personales: "Que no me jodan con los quilombos que tiene con la ex mujer y la actual, a mí me encanta", afirmó Labruna al referirse al delantero argentino. Además, destacó algunas de sus cualidades dentro de la cancha: "Se prende a las chicanas pero es buen profesional. Es un N°9 de categoría, goleador y que sabe tirarse atrás". Más allá de los comentarios y las especulaciones, por el momento River no inició gestiones formales para intentar contratar al delantero.
El presente del plantel de River en la era Coudet
Mientras tanto, el equipo atraviesa el inicio de un nuevo ciclo con Eduardo Coudet como entrenador tras la salida de Marcelo Gallardo. La dirigencia, encabezada por Stefano Di Carlo, ya dejó entrever que analiza posibles incorporaciones para el próximo mercado de pases, aunque por ahora no hubo contactos por Icardi.
De cara al corto plazo, el entrenador seguirá trabajando con el plantel actual, en el que Sebastián Driussi y Joaquín Freitas aparecen como los principales candidatos para integrar el ataque. Ambos delanteros podrían ser titulares el jueves frente a Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó, partido que marcará el inicio oficial de la era del "Chacho" en el banco del Millonario.
