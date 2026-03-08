El hijo de un ídolo de River respaldó la llegada de Mauro Icardi: "Es un 9 de categoría"

El exentrenador dejó en claro que valora el perfil futbolístico del atacante y que no considera relevantes sus conflictos personales: "Que no me jodan con los quilombos que tiene con la ex mujer y la actual, a mí me encanta", afirmó Labruna al referirse al delantero argentino. Además, destacó algunas de sus cualidades dentro de la cancha: "Se prende a las chicanas pero es buen profesional. Es un N°9 de categoría, goleador y que sabe tirarse atrás". Más allá de los comentarios y las especulaciones, por el momento River no inició gestiones formales para intentar contratar al delantero.