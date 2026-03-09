Festejo íntimo: la China Suárez celebró su cumpleaños número 34 en Turquía

image

Hasta el momento, Mauro Icardi no compartió publicaciones relacionadas con el cumpleaños de la actriz ni mostró públicamente el regalo que le habría hecho. Sin embargo, la presencia del futbolista en Estambul junto a ella refuerza la idea de que ambos atraviesan un momento cercano en su vínculo.

Las imágenes difundidas por amigos y allegados reflejan una celebración reservada, lejos de grandes eventos o fiestas multitudinarias. La actriz eligió un festejo tranquilo, rodeada por su círculo más íntimo y disfrutando de la experiencia de celebrar su cumpleaños en una ciudad tan emblemática como Estambul.

image

De esta manera, la China inició un nuevo año de vida, compartiendo el momento con sus afectos más cercanos y mostrando en redes algunos fragmentos de una noche especial marcada por la intimidad y la complicidad de su entorno.