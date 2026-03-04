Maxi López contó el apodo que usa con Wanda Nara para referirse a Mauro Icardi

Maxi López apodo Mauro Icardi Wanda Nara

Más allá de la broma, el exjugador también habló sobre su relación con Wanda y el proceso que atravesaron tras la escandalosa separación. Recordó lo complejo que fue recomponer el vínculo: “Me costó mucho tiempo porque no la quería ver ni en figuritas”. Con el paso del tiempo y por el bienestar de los hijos que tienen en común, lograron acercar posiciones.