Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Instituto vs. Talleres
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Instituto vs. Talleres por el Torneo Clausura 2025.
El Estadio Monumental Presidente Perón será el escenario de un nuevo clásico cordobés, donde Instituto recibirá a Talleres este domingo a las 17:00 horas, en el cierre de la fecha 16 de la Zona A del Torneo Clausura. Este enfrentamiento tiene un claro protagonista: la clasificación.
Talleres, comandado por Carlos Tevez, llega con 20 puntos y la obligación de ganar para asegurar su boleto a los playoffs. Una victoria los ubicaría automáticamente entre los ocho mejores de su zona. Cualquier otro resultado (empate o derrota) los forzará a depender de resultados ajenos. Para este crucial compromiso, el "Albiazul" no contará con Juan Camilo Portilla, afectado a la Selección Colombia por la Fecha FIFA.
Instituto, por su parte, juega solo por el honor. El equipo del "Gato" Oldrá, ya sin chances de acceder a la Fase Final ni a copas internacionales, buscará cortar su racha de tres derrotas consecutivas (viene de caer 2-1 ante Sarmiento) y frustrar el objetivo de su clásico adversario, dándole una alegría de cierre de año a su gente. La semana institucional en "La Gloria" estuvo marcada por la confirmación de la compra del 80% del pase del delantero Alex Luna, quien extenderá su vínculo hasta 2029.
Probables formaciones del duelo
Instituto: Manuel Roffo; Emanuel Beltrán, Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Elías Pereyra; Jhon Córdoba, Juan Ignacio Méndez, Gastón Lódico; Alex Luna y Matías Fonseca. DT: Daniel Oldrá.
Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino y Gabriel Báez; Mateo Cáceres, Joaquín Mosqueira y Ulises Ortegoza; Rick; Luis Miguel Angulo y Valentín Depietri. DT: Carlos Tevez.
Cómo ver en vivo Instituto vs. Talleres
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
