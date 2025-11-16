Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Instituto vs. Talleres

talleres

Instituto, por su parte, juega solo por el honor. El equipo del "Gato" Oldrá, ya sin chances de acceder a la Fase Final ni a copas internacionales, buscará cortar su racha de tres derrotas consecutivas (viene de caer 2-1 ante Sarmiento) y frustrar el objetivo de su clásico adversario, dándole una alegría de cierre de año a su gente. La semana institucional en "La Gloria" estuvo marcada por la confirmación de la compra del 80% del pase del delantero Alex Luna, quien extenderá su vínculo hasta 2029.