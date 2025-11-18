Sorpresa: el jugador que no tiene lugar en Boca y apareció en la Copa Potrero

lucas blondel

Sin embargo, su último partido fue en los cuartos de final del Apertura ante Independiente, en la derrota 1-0 en la Bombonera. Después llegó la gira al Mundial de Clubes, algunas apariciones esporádicas en el banco y, finalmente, una salida progresiva del mapa. Volvió a figurar recién en la fecha 13 del Clausura, ante Belgrano, y allí se cortó su racha: acumuló tres partidos consecutivos sin ser convocado.