Sorpresa: el jugador que no tiene lugar en Boca y apareció en la Copa Potrero
El lateral, sin minutos en el Xeneize y afuera de las últimas convocatorias, llamó la atención al mostrarse en la Copa Potrero mientras crece la incertidumbre sobre su futuro.
El presente futbolístico de Lucas Blondel atraviesa un momento inesperado. El lateral derecho, que a comienzos de la temporada parecía recuperar continuidad en Boca, pasó de ser una apuesta firme por la banda a quedar completamente relegado de las convocatorias. Y mientras su ausencia en el Predio generaba dudas, apareció en un escenario que nadie imaginaba: la Copa Potrero, el torneo amateur que reúne a ex futbolistas, figuras barriales y algunas presencias sorpresivas.
La escena se conoció este lunes, cuando el jugador fue fotografiado vestido de civil en uno de los costados de la cancha, acompañando a Morena Beltrán, su pareja, quien cubre el evento. La imagen publicada por Alfredo Montes de Oca recorrió rápidamente las redes: un futbolista profesional de Boca, borrado del plantel, pisando una cancha pero en esta oportunidad como espectador.
A comienzos del año el panorama era otro. Recién recuperado de la rotura de ligamentos, Blondel había ganado consideración. Fernando Gago lo utilizó en varios partidos, incluso como titular, y hasta lo probó como interno por derecha. Minutos, rodaje y confianza parecían consolidarlo en la competencia interna del plantel.
Sin embargo, su último partido fue en los cuartos de final del Apertura ante Independiente, en la derrota 1-0 en la Bombonera. Después llegó la gira al Mundial de Clubes, algunas apariciones esporádicas en el banco y, finalmente, una salida progresiva del mapa. Volvió a figurar recién en la fecha 13 del Clausura, ante Belgrano, y allí se cortó su racha: acumuló tres partidos consecutivos sin ser convocado.
Hoy la situación es evidente. Blondel no entra en la consideración del cuerpo técnico, quedó al margen de las prácticas de fútbol formales y su contrato —vigente hasta diciembre de 2027— no garantiza continuidad. El próximo mercado se perfila como un punto de inflexión inevitable para definir su futuro. Mientras tanto, su presencia en la Copa Potrero lo mostró en otra faceta: compartiendo con la gente, saludando, sacándose fotos y firmando algunas camisetas.
