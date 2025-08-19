Real Madrid hace su estreno en La Liga ante Osasuna: ¿debuta hoy Franco Mastantuono?
El joven argentino de 18 años podría tener sus primeros minutos en La Liga y acapara la atención de los hinchas y medios españoles.
Este domingo, el Real Madrid dará inicio a LaLiga de España con la visita de Osasuna al estadio Santiago Bernabéu, y la atención no estará puesta únicamente en el debut del equipo, sino también en Franco Mastantuono, el joven talento argentino que recién se incorporó al Merengue. Aunque será suplente, existe gran expectativa sobre sus primeros minutos oficiales.
Su llegada generó un impacto inmediato. Los medios españoles hablan de su rápida adaptación al grupo, su fuerte personalidad y su compromiso en los entrenamientos, al punto de mencionar que podría comenzar una “era Mastantuono” dentro del equipo blanco.
Xabi Alonso, entrenador del Merengue, se refirió a él en la previa del partido: “Tiene espíritu argentino. Podría tener minutos mañana. Es un futbolista con cualidades excepcionales y una mentalidad que encaja perfectamente con lo que buscamos”, aseguró, destacando la combinación de talento y carácter que ha mostrado desde su arribo.
El joven argentino ya suma elogios por parte de la prensa y los hinchas, que se ilusionan con ver en acción a un futbolista que combina técnica, velocidad y presencia en la cancha. A pesar de su juventud, ha demostrado madurez y profesionalismo, lo que le ha permitido ganarse la confianza del cuerpo técnico y ser considerado para su debut oficial en la liga más competitiva de Europa.
El duelo contra Osasuna dará inicio a las 16 hora de Argentina y se podrá seguir por DSports. Con la doble expectativa del estreno liguero y la posibilidad de ver en acción al joven argentino, el partido se presenta como un inicio vibrante para la temporada del Real Madrid, donde los seguidores del club blanco estarán atentos a cada detalle y, sobre todo, al momento en que Mastantuono pise oficialmente el césped del Bernabéu.
La probable formación del Real Madrid: Franco Mastantuono iría al banco
- Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler; Brahim Díaz, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.
- Osasuna: Sergio Herrera; Valentín Rosier, Enzo Boyomo, Alejandro Catena, Juan Cruz Armada, Abel Bretones; Jon Moncayola, Lucas Torró, Aimar Oroz; Ante Budimir y Víctor Muñoz.
