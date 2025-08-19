Real Madrid hace su estreno en La Liga ante Osasuna: ¿debuta hoy Franco Mastantuono?

El duelo contra Osasuna dará inicio a las 16 hora de Argentina y se podrá seguir por DSports. Con la doble expectativa del estreno liguero y la posibilidad de ver en acción al joven argentino, el partido se presenta como un inicio vibrante para la temporada del Real Madrid, donde los seguidores del club blanco estarán atentos a cada detalle y, sobre todo, al momento en que Mastantuono pise oficialmente el césped del Bernabéu.