Franco Mastantuono tuvo su primer entrenamiento en Real Madrid: cuándo debutaría
El ex River se entrenó bajo las órdenes de Xabi Alonso y se prepara para su debut... ¿en la primera fecha de La Liga?.
Franco Mastantuono, el joven futbolista argentino de 18 años que recientemente dejó River, vivió su primer día de entrenamiento con el primer equipo del Real Madrid en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Bajo la dirección de Xabi Alonso, el mediocampista se integró a la rutina del club español y recibió la cálida bienvenida de sus compañeros, generando expectativas sobre su posible debut en la primera fecha de La Liga.
El entrenamiento incluyó trabajos físicos en el gimnasio, sesiones de vídeo para análisis táctico y ejercicios en el campo con balón, como combinaciones, llegadas al área, tiros al arco y partidos reducidos de cinco contra cinco. El ex River se mostró entusiasmado con la dinámica de los entrenamientos y destacó la calidad y velocidad de sus nuevos compañeros, reconociendo que el ritmo elevado de los ejercicios lo motivaba a superarse constantemente.
En sus declaraciones posteriores al entrenamiento, el ahora también futbolista de la Selección Argentina, convocado recientemente por Lionel Scaloni, destacó la bienvenida del cuerpo técnico y la buena recepción de sus compañeros, así como su entusiasmo por adaptarse a un club de primer nivel.
“Muy contento. Conocí a grandes personas. Ha sido un día muy intenso, con calor, pero que disfruté mucho. Espero que sean muchos días así”, aseguró, reflejando su ilusión por consolidarse en el equipo español y afrontar los desafíos que trae la nueva temporada.
Cuándo podría debutar Franco Mastantuono en el Real Madrid
Con la normativa FIFA en mente, el jugador recién pudo sumarse al primer equipo tras cumplir la mayoría de edad, superando un proceso previo que incluía trabajos individuales de preparación física y táctica.
Su llegada al primer equipo se da en un momento donde el entrenador tiene varias bajas por lesión, por lo que no se descarta que el joven argentino sea considerado para enfrentar a Osasuna el próximo martes en el Santiago Bernabéu a las 21.
