Franco Mastantuono tuvo su primer entrenamiento en Real Madrid: cuándo debutaría

El entrenamiento incluyó trabajos físicos en el gimnasio, sesiones de vídeo para análisis táctico y ejercicios en el campo con balón, como combinaciones, llegadas al área, tiros al arco y partidos reducidos de cinco contra cinco. El ex River se mostró entusiasmado con la dinámica de los entrenamientos y destacó la calidad y velocidad de sus nuevos compañeros, reconociendo que el ritmo elevado de los ejercicios lo motivaba a superarse constantemente.