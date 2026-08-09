El embajador argentino regresa al país en medio de la crisis diplomática con Brasil
El diplomático dejará Brasilia este domingo y la embajada argentina quedará temporalmente a cargo de una encargada de negocios.
En medio de la fuerte tensión diplomática entre Brasil y Argentina, el embajador regresa a la Argentina y la sede diplomática quedará temporalmente a cargo de María Emilia Cortés, jefa de la Cancillería, como encargada de negocios.
La salida de Daniel Raimondi se produce luego de que el gobierno de Brasil decidiera rebajar el nivel de su representación diplomática en la Argentina y mantener a su embajador, Julio Bitelli, fuera de Buenos Aires. El conflicto se profundizó a partir de los agravios del presidente argentino contra su par brasileño.
En este contexto, el embajador argentino se reunirá en las próximas horas con el canciller Pablo Quirno, según pudo saber TN. Aunque los dos países redujeron el nivel de representación, ninguno de los diplomáticos fue formalmente expulsado ni perdió sus credenciales y podrían regresar a sus puestos si en algún momento se produce una recomposición del vínculo.
Sin embargo, el escenario entre ambos gobiernos es de fuerte tensión. La expectativa que manejan fuentes diplomáticas es que la relación bilateral permanezca prácticamente congelada durante el proceso electoral brasileño, cuya primera vuelta está prevista para el 4 de octubre y una eventual segunda vuelta para el 25.
Las consecuencias de la crisis diplomática entre Argentina y Brasil
La situación también tiene implicancias prácticas para el vínculo entre ambos países. Si bien las embajadas continuarán operativas, la ausencia de los embajadores reduce los canales políticos de mayor jerarquía para abordar conflictos, acelerar negociaciones y sostener el diálogo bilateral.
El deterioro ocurre además entre dos países con una relación económica estratégica. Brasil es el principal socio comercial de la Argentina y el intercambio bilateral rondó los US$31.000 millones durante 2025.
Entre los sectores que podrían quedar más expuestos aparecen la industria automotriz y la minería. También genera preocupación el funcionamiento cotidiano del Mercosur y la posibilidad de que distintas gestiones y decisiones administrativas sufran demoras como consecuencia del enfrentamiento político.
Los dichos de Javier Milei que desataron la crisis
El conflicto se agravó a partir de las declaraciones que el mandatario argentino realizó el 25 de julio durante un acto en San Pablo, donde respaldó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, y lanzó agravios contra Lula da Silva, a quien calificó de "ladrón" y "presidiario".
Durante ese mismo discurso, Milei también cuestionó al juez de la Corte Suprema brasileña Alexandre de Moraes, una de las figuras centrales del proceso judicial contra Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado de 2023.
Las declaraciones provocaron una inmediata reacción del Gobierno brasileño, que convocó a Raimondi para transmitirle su malestar y, posteriormente, llamó a consultas a Bitelli, quien permanece en Brasilia.
En tanto, desde la Casa Rosada, Quirno descartó una ruptura de relaciones y sostuvo que el gobierno argentino no llevaría las diferencias políticas e ideológicas entre ambos presidentes al plano institucional. Sin embargo, Milei volvió a cargar contra Lula cuando la tensión diplomática parecía haberse moderado, reavivando el conflicto entre ambos gobiernos.
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