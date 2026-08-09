Enner Valencia ya firmó contrato con Boca: ¿debuta en la Copa Sudamericana?
El delantero ecuatoriano se convirtió oficialmente en el cuarto refuerzo del Xeneize y firmó vínculo hasta diciembre de 2027. Ahora, el cuerpo técnico define cuándo será su estreno.
Enner Valencia ya es oficialmente jugador de Boca. El delantero ecuatoriano firmó contrato hasta diciembre de 2027 y se convirtió en el cuarto refuerzo del Xeneize en este mercado de pases. El atacante llegó en condición de libre y ya tuvo su primer contacto con su nuevo equipo: el sábado por la noche estuvo presente en el estadio Tomás Adolfo Ducó para observar desde la tribuna el empate 1-1 ante Vélez por la cuarta fecha del Torneo Clausura.
Ahora, una de las principales preguntas pasa por cuándo tendrá sus primeros minutos con la camiseta azul y oro. Su debut podría producirse muy pronto, aunque dependerá de su puesta a punto física y de la decisión de Rodolfo Arruabarrena. De hecho, el próximo compromiso de Boca será este martes ante Deportivo Recoleta, por lo que Valencia podría tener allí una primera oportunidad de sumar minutos.
El gran objetivo será que el delantero pueda estar disponible para la Copa Sudamericana, competencia en la que Boca afrontará una instancia decisiva. Para eso, además de encontrarse en condiciones físicas, Valencia deberá ser incluido en la lista correspondiente dentro de los plazos establecidos por Conmebol. Su llegada se produjo con el mercado de pases todavía abierto y el Xeneize logró liberar un cupo para extranjeros tras las salidas de Marcelo Saracchi y los préstamos de Iker Zufiaurre y Santiago Zampieri.
El ecuatoriano llega con el objetivo de convertirse rápidamente en una alternativa para un ataque que necesita goles. Su última experiencia a nivel clubes fue en Pachuca de México, donde convirtió ocho tantos en 22 partidos durante la temporada pasada. A sus 36 años, Valencia afrontará ahora uno de los desafíos más importantes de su carrera: ponerse la camiseta de Boca y responder a la expectativa de un equipo que busca recuperar protagonismo tanto en el torneo local como en el plano internacional.
El contrato de Enner Valencia con Boca
El delantero llegó con el pase en su poder y acordó un vínculo por 18 meses, hasta diciembre de 2027. De esta manera, Boca suma a un futbolista de enorme experiencia internacional y goleador histórico de la Selección de Ecuador, que ahora buscará trasladar esa jerarquía al Xeneize.
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