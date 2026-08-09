Enner Valencia ya firmó contrato con Boca: ¿debuta en la Copa Sudamericana?

El ecuatoriano llega con el objetivo de convertirse rápidamente en una alternativa para un ataque que necesita goles. Su última experiencia a nivel clubes fue en Pachuca de México, donde convirtió ocho tantos en 22 partidos durante la temporada pasada. A sus 36 años, Valencia afrontará ahora uno de los desafíos más importantes de su carrera: ponerse la camiseta de Boca y responder a la expectativa de un equipo que busca recuperar protagonismo tanto en el torneo local como en el plano internacional.