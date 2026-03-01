El impresionante recibimiento de Newell's para el clásico ante Rosario Central
La Lepra recibe a Rosario Central por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026 con un estadio colmado y un impactante recibimiento de sus hinchas.
Newell’s fue protagonista de un imponente marco en el clásico rosarino frente a Rosario Central, disputado por la octava fecha del Torneo Apertura 2026. En medio de un presente deportivo adverso, los hinchas coparon el estadio y brindaron un recibimiento conmovedor para empujar al equipo en un partido clave.
La Lepra atraviesa un momento muy delicado en el campeonato, con apenas 2 puntos sumados en lo que va del certamen. El duelo ante el Canalla marca además el debut de Frank Darío Kudelka como entrenador, en un contexto cargado de tensión y expectativas. Pese al flojo arranque en el Torneo Apertura 2026, el pueblo rojinegro dijo presente y agotó las localidades para acompañar al equipo en una nueva edición del clásico rosarino, uno de los encuentros más pasionales del fútbol argentino.
El tremendo recibimiento de Newell's para el clásico ante Rosario Central
La previa estuvo marcada por un recibimiento impactante, con banderas, fuegos artificiales y un estadio repleto que vibró desde mucho antes del pitazo inicial. Entre los mensajes que se desplegaron en las tribunas, uno resumió el sentimiento de la jornada: "Los únicos indiscutibles son los hinchas", una frase que bajó desde las gradas en medio del difícil presente futbolístico. Con el orgullo herido y la necesidad de sumar su primera victoria en el campeonato, Newell’s salió a jugar el clásico empujado por una multitud que convirtió la noche en una verdadera fiesta rojinegra.
Formaciones del encuentro
- Newell's: Williams Barlasina; Armando Méndez, Bruno Cabrera, Nicolás Goitea, (lateral a confirmar); Jerónimo Russo, Jerónimo Gómez Mattar, Luca Regiardo, Valentino Acuña; Facundo Guch (o Luciano Herrera), Walter Nuñez. DT: Frank Darío Kudelka.
- Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel o Enzo Copetti (Enzo Giménez bajaría al lateral), Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Julián Fernández; y Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón.
-
Newell's vs. Rosario Central: datos del partido
- Hora: 17:00
- Estadio: Coloso Marcelo Bielsa
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario