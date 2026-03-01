El impresionante recibimiento de Newell's para el clásico ante Rosario Central

El tremendo recibimiento de Newell's para el clásico ante Rosario Central

La previa estuvo marcada por un recibimiento impactante, con banderas, fuegos artificiales y un estadio repleto que vibró desde mucho antes del pitazo inicial. Entre los mensajes que se desplegaron en las tribunas, uno resumió el sentimiento de la jornada: "Los únicos indiscutibles son los hinchas", una frase que bajó desde las gradas en medio del difícil presente futbolístico. Con el orgullo herido y la necesidad de sumar su primera victoria en el campeonato, Newell’s salió a jugar el clásico empujado por una multitud que convirtió la noche en una verdadera fiesta rojinegra.