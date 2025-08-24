El inesperado ingreso de dinero que recibió River por la venta de un futbolista
El delantero surgido en el Millonario fue transferido del Granada al Deportivo Alavés y, por el mecanismo de solidaridad, al club de Núñez le ingresó plata.
Aunque el mercado de pases en Europa ya parecía cerrado, todavía hay movimientos importantes. En las últimas horas se confirmó que Lucas Boyé dejó el Granada y se convirtió en refuerzo del Deportivo Alavés, que busca mantenerse en LaLiga y soñar con una clasificación a competencias europeas bajo la conducción de Eduardo “Chacho” Coudet.
El inesperado ingreso que recibió River por la venta de un futbolista que la rompe en España
La transferencia se concretó en 5,8 millones de euros, y gracias al mecanismo de solidaridad que establece la FIFA, el Millonario recibirá 130 mil euros. El club de Núñez tiene derecho a un 2,25% del monto total, ya que Boyé estuvo en sus divisiones juveniles entre los 14 y 19 años, antes de debutar en Primera en 2014.
En su paso por el Millonario, Boyé disputó 37 partidos oficiales y marcó dos goles. Sin demasiado lugar por la competencia con delanteros de jerarquía como Teo Gutiérrez y Rodrigo Mora, emigró en 2015 a Newell’s y, desde entonces, desarrolló su carrera en el exterior, con pasos por Elche, Celta de Vigo, Torino, Reading y AEK Atenas, entre otros clubes.
En el Granada, donde jugó las últimas dos temporadas, el delantero disputó 64 encuentros, anotó 16 goles y dio 8 asistencias, siendo uno de los referentes ofensivos del equipo. Ahora, a sus 29 años, buscará consolidarse en el Alavés, que lo presentó en redes como un “atacante goleador, versátil y dinámico” que incluso ya vistió la camiseta de la Selección Argentina.
Este ingreso por la venta de Boyé se suma a otros ingresos menores que River viene recibiendo por futbolistas formados en el club, una política que, con el paso del tiempo, le permite sumar divisas inesperadas cada vez que uno de sus juveniles cambia de camiseta en el exterior.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario