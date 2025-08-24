El inesperado ingreso de dinero que recibió River por la venta de un futbolista

El inesperado ingreso que recibió River por la venta de un futbolista que la rompe en España

La transferencia se concretó en 5,8 millones de euros, y gracias al mecanismo de solidaridad que establece la FIFA, el Millonario recibirá 130 mil euros. El club de Núñez tiene derecho a un 2,25% del monto total, ya que Boyé estuvo en sus divisiones juveniles entre los 14 y 19 años, antes de debutar en Primera en 2014.