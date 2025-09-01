El Gobierno denunció ante la Justicia una "operación de inteligencia ilegal"
"No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido", manifestó el vocero Manuel Adorni, que no pudo desmentir los audios de Karina Milei.
En el marco del escándalo de corrupción por presuntas coimas en la ANDIS y sobreprecios en el PAMI, que impactan de lleno en Karina Milei y en altos funcionarios del Gobierno nacional, Manuel Adorni anunció que denunciaron ante la Justicia una "operación de inteligencia ilegal".
"El Gobierno denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral", escribió el vocero presidencial —que estuvo en silencio durante más de una semana— en su cuenta de X. Y, sin poder desmentir los audios difundidos, añadió: "Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo".
"No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido. Fin", concluyó.
Para reafirmar que esta será la estrategia oficial frente al escándalo de corrupción que golpeó fuerte la imagen de la administración libertaria, el presidente Javier Milei —que solo se refirió a este tema durante la movilización electoral que encabezó en Lomas de Zamora, de la que terminó huyendo por el enojo de los vecinos— replicó el mensaje de Adorni en su cuenta oficial.
La dura respuesta de Jorge Rial al Gobierno en C5N: "Nosotros no pedimos coimas, eso es de hijo de p..."
Luego de que la Justicia ordenara el cese de la difusión de los audios que complican a Karina Milei en el caso de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), trascendió que Patricia Bullrich realizó una denuncia donde pide allanar a Jorge Rial y Mauro Federico -entre otros periodistas-, mientras Javier Milei sigue en silencio en torno al escándalo que puede hacer estallar a su gestión.
En el arranque de la emisión de este lunes de "Argenzuela", Rial habló de "semana rara" y "de locura por lo que está sucediendo en este momento". Y agregó: "No estamos en la clandestinidad, no somos socios en la corrupción, no tenemos nada que ver con este Gobierno, no conocemos a Karina, ni a Lule Menem, no le robamos la plata a los discapacitados, no le pegamos a los jubilados, no queremos cerrar el Garrahan...".
"Parece que nuestro laburo de periodista molesta al poder", aseguró. "Miren lo que es esta denuncia que inició Patricia Bullrich, es raro y peligroso. Se están convirtiendo en un régimen totalitario", sostuvo.
Seguidamente, el conductor señaló que el Gobierno va a camino a repetir el régimen en Venezuela: "Pocos países se atreven a pedir allanamientos a medios de prensa y a periodistas. Repito: nosotros no pedimos coimas, porque para hacer eso tenés que ser un hijo de puta, que es lo que son ustedes. Coimeros e hijos de puta".
