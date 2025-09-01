El Gobierno denunció ante la Justicia una "operación de inteligencia ilegal"

tuit milei denuncia

La dura respuesta de Jorge Rial al Gobierno en C5N: "Nosotros no pedimos coimas, eso es de hijo de p..."

Luego de que la Justicia ordenara el cese de la difusión de los audios que complican a Karina Milei en el caso de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), trascendió que Patricia Bullrich realizó una denuncia donde pide allanar a Jorge Rial y Mauro Federico -entre otros periodistas-, mientras Javier Milei sigue en silencio en torno al escándalo que puede hacer estallar a su gestión.

En el arranque de la emisión de este lunes de "Argenzuela", Rial habló de "semana rara" y "de locura por lo que está sucediendo en este momento". Y agregó: "No estamos en la clandestinidad, no somos socios en la corrupción, no tenemos nada que ver con este Gobierno, no conocemos a Karina, ni a Lule Menem, no le robamos la plata a los discapacitados, no le pegamos a los jubilados, no queremos cerrar el Garrahan...".

"Parece que nuestro laburo de periodista molesta al poder", aseguró. "Miren lo que es esta denuncia que inició Patricia Bullrich, es raro y peligroso. Se están convirtiendo en un régimen totalitario", sostuvo.

Seguidamente, el conductor señaló que el Gobierno va a camino a repetir el régimen en Venezuela: "Pocos países se atreven a pedir allanamientos a medios de prensa y a periodistas. Repito: nosotros no pedimos coimas, porque para hacer eso tenés que ser un hijo de puta, que es lo que son ustedes. Coimeros e hijos de puta".

rial censura audios