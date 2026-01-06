El joven de River que Gallardo no tendrá en cuenta y jugará en un equipo recién ascendido

Tobías Leiva 1

El caso del volante guarda similitudes con el de otros juveniles que también salieron a préstamo luego de no encontrar espacio. La política del club apunta a que estos jugadores no pierdan rodaje y puedan revalorizarse en contextos competitivos, con la expectativa de que regresen más maduros o generen alternativas en el mercado. Para Leiva, el desafío en Río Cuarto será demostrar que puede sostener su crecimiento en un equipo que tendrá como principal objetivo mantenerse en la categoría.