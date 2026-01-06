El joven de River que Gallardo no tendrá en cuenta y jugará en un equipo recién ascendido
Marcelo Gallardo decidió no considerarlo para la temporada 2026 y el mediocampista será cedido a Estudiantes de Río Cuarto, que acaba de aterrizar en la Primera División.
El armado del plantel de River para la próxima temporada no solo implica refuerzos y regresos, sino también decisiones difíciles vinculadas a futbolistas surgidos del club. En ese marco, Marcelo Gallardo ya comenzó a definir quiénes formarán parte de su proyecto inmediato y quiénes deberán buscar continuidad lejos de Núñez. Uno de los casos que ya quedó resuelto es el de Tobías Leiva, mediocampista de 21 años que regresó tras su préstamo en Aldosivi y no será tenido en cuenta.
Pese a haber sumado rodaje y minutos durante la última campaña, el cuerpo técnico entendió que el volante no encaja en la planificación para 2026. Por ese motivo, el Millonario alcanzó un acuerdo verbal para cederlo a Estudiantes de Río Cuarto, institución que acaba de lograr el ascenso y busca reforzarse con futbolistas jóvenes y con experiencia reciente en Primera División. El préstamo le permitirá a Leiva seguir compitiendo en la máxima categoría y sostener un ritmo que hoy no tendría en el Millonario.
Durante su paso por Aldosivi, el mediocampista tuvo una participación constante. Disputó más de veinte encuentros oficiales, repartidos entre el torneo local y la Copa Argentina, y logró aportar goles y asistencias en momentos clave. Ese rendimiento le permitió afianzarse y ganar confianza, aunque no fue suficiente para convencer a Gallardo de otorgarle un lugar en un plantel que se reconfigura tras varias salidas de peso.
La decisión también se explica por los movimientos que River realizó en el mercado. Ante la no continuidad de referentes históricos en el mediocampo, la dirigencia optó por sumar futbolistas con mayor recorrido y características específicas para el esquema del entrenador. Con esas incorporaciones ya cerradas, el margen para jóvenes como Leiva se redujo considerablemente, empujándolos a buscar continuidad en otros destinos.
El caso del volante guarda similitudes con el de otros juveniles que también salieron a préstamo luego de no encontrar espacio. La política del club apunta a que estos jugadores no pierdan rodaje y puedan revalorizarse en contextos competitivos, con la expectativa de que regresen más maduros o generen alternativas en el mercado. Para Leiva, el desafío en Río Cuarto será demostrar que puede sostener su crecimiento en un equipo que tendrá como principal objetivo mantenerse en la categoría.
Por su parte, Estudiantes continúa reforzándose con una mezcla de experiencia y juventud para afrontar una temporada exigente. La llegada del mediocampista de River se suma a otras incorporaciones ya confirmadas y refuerza una zona clave del campo. Mientras tanto, en Núñez toman nota y siguen de cerca la evolución de un futbolista que, por ahora, quedó fuera de los planes inmediatos, pero que aún tiene margen para escribir su propia historia.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario