El jugador de fútbol que pasó por distintos clubes europeos y se retiró silenciosamente

A pesar de su talento y la gran proyección que mostró en sus inicios, la carrera de dos Santos fue perdiendo continuidad y protagonismo con el paso del tiempo, alejándose de las ligas de élite. En la recta final de su carrera desfiló por el fútbol estadounidense y mexicano, hasta que colgó los botines en 2021 y se metió de lleno en el ámbito empresarial.