El jugador de fútbol que pasó por distintos clubes europeos y se retiró silenciosamente
Nació en México y fue comparado con Lionel Messi, aunque su carrera decantó con el paso de los años. Tras su retiro se metió en el ámbito empresarial. De quién se trata.
Giovani dos Santos fue uno de los futbolistas mexicanos que mayor ilusión generó en el país centroamericano, reconocido desde joven por su técnica, velocidad y capacidad para desequilibrar en el uno contra uno. Su gran talento le permitió integrar las divisiones juveniles del Barcelona, debutando con tal solo 18 años y siendo comparado con el astro argentino Lionel Messi.
A pesar de su talento y la gran proyección que mostró en sus inicios, la carrera de dos Santos fue perdiendo continuidad y protagonismo con el paso del tiempo, alejándose de las ligas de élite. En la recta final de su carrera desfiló por el fútbol estadounidense y mexicano, hasta que colgó los botines en 2021 y se metió de lleno en el ámbito empresarial.
Giovanni dos Santos y su paso por el fútbol
Dos Santos nació en Monterrey y creció en un entorno muy ligado al fútbol, ya que su padre, Zizinho, también fue jugador profesional. Desde muy chico mostró condiciones que lo llevaron a formarse en las divisiones juveniles del Barcelona, donde ingresó con apenas 12 años.
Su debut en el primer equipo del Barcelona llegó en 2007, con 18 años, aunque no logró afianzarse en un plantel altamente competitivo. Poco después, en 2008, fue transferido al Tottenham, donde tampoco consiguió continuidad. Durante esos años también tuvo pasos a préstamo por el Ipswich Town, el Galatasaray y el Racing de Santander.
Su etapa más regular llegó en el Villarreal entre 2013 y 2015, club en el que logró buenos rendimiento y mayor protagonismo. Luego continuó su carrera en la Major League Soccer con el LA Galaxy, antes de regresar a México para jugar en el América, donde finalmente se retiró en 2021.
Su vida después del retiro
Tras dejar la actividad profesional, el exdelantero orientó su vida hacia el mundo de los negocios. En esta nueva etapa, comenzó a vincularse con el sector energético de su país, participando de manera activa en proyectos relacionados con PEMEX, una de las compañías más importantes de México.
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