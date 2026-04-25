Murió Micaela Vogel, exjugadora de la selección de vóley
Tenía 42 años y atravesaba un problema de salud. La exintegrante de la Selección dejó una fuerte huella en el crecimiento del vóley femenino nacional.
La noticia golpeó de lleno al deporte argentino y, en particular, al mundo del vóley: murió Micaela Vogel, exintegrante de la Selección nacional, a los 42 años. El fallecimiento fue confirmado en las últimas horas por la Federación del Voleibol Argentino (FeVA), que expresó su pesar por la pérdida de una jugadora que dejó su marca tanto dentro como fuera de la cancha. Si bien no se difundieron detalles oficiales sobre la causa, trascendió que la exdeportista atravesaba desde hacía tiempo un problema de salud.
Vogel supo vestir la camiseta de Las Panteras en distintas etapas, formando parte de un proceso de crecimiento del vóley femenino nacional que sentó bases para las generaciones posteriores. Con una carrera sólida, también se destacó en clubes locales y tuvo pasos por ligas del exterior, especialmente en Italia, una de las plazas más competitivas de este deporte.
A lo largo de su trayectoria, fue reconocida por su compromiso, su presencia en la cancha y su influencia en los grupos que integró. Su nombre quedó ligado a una camada de jugadoras que impulsó mayor visibilidad para el vóley femenino argentino en competencias internacionales.
Tras conocerse la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida. Excompañeras, entrenadores, instituciones y fanáticos expresaron su tristeza y recordaron no solo su talento deportivo, sino también su calidad humana.
El impacto de su muerte reabre, además, el recuerdo de una generación que ayudó a consolidar el crecimiento de Las Panteras, hoy instaladas como un equipo competitivo a nivel continental y con participaciones mundialistas y olímpicas en los últimos años.
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