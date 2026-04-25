Murió Micaela Vogel, exjugadora de la selección de vóley

La noticia golpeó de lleno al deporte argentino y, en particular, al mundo del vóley: murió Micaela Vogel, exintegrante de la Selección nacional, a los 42 años. El fallecimiento fue confirmado en las últimas horas por la Federación del Voleibol Argentino (FeVA), que expresó su pesar por la pérdida de una jugadora que dejó su marca tanto dentro como fuera de la cancha. Si bien no se difundieron detalles oficiales sobre la causa, trascendió que la exdeportista atravesaba desde hacía tiempo un problema de salud.