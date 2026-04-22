Jugó en la Premier League cuando era joven, se retiró y comenzó en el rubro de la agricultura

Su vida después del retiro

Luego de colgar los botines, Jones dio un giro hacia la actuación y formó parte de varias películas. Con los años, se alejó de ese trabajo y eligió instalarse en el campo, priorizando una vida más simple y alejada de la exposición.

Vinnie Jones.jpg Tras colgar los botines, Jones se dedicó a la actuación.

Esa nueva etapa quedó reflejada en el programa Vinnie in the Country, disponible en Discovery+, donde muestra su día a día en el campo y cómo fue su adaptación a un estilo de vida completamente distinto al que estaba acostumbrado.