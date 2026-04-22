Jugó en la Premier League cuando era joven, se retiró y comenzó en el rubro de la agricultura
Con un estilo de juego agresivo, salió campeón de la FA Cup con Wimbledon en 1988. Tras su retiro, se metió de lleno en el mundo cinematográfico. Descubrí de quién se trata.
Símbolo del fútbol inglés por su juego agresivo y muchas veces desmedido, Vinnie Jones fue una de las figuras más representativas de Europa durante la década del 90. Surgido en el Wimbledon, conquistó la FA Cup y también defendió las camisetas de Leeds United, Sheffield United y Chelsea a lo largo de su carrera.
Tras el retiro, su camino siguió lejos del deporte: incursionó en el cine con presencia en varias producciones y luego eligió alejarse del ruido mediático. Hoy apuesta por una vida más tranquila, enfocada en lo personal y en el contacto con la naturaleza.
Vinnie Jones y su paso por el fútbol
La carrera de Jones tuvo su punto de partida en el Wimbledon, donde pasó rápidamente de ser un jugador más a convertirse en una figura central del equipo. Desde el mediocampo, aportó carácter y solidez, y fue protagonista en la histórica consagración de la FA Cup en 1988, uno de los hitos más recordados del club.
Ese rendimiento lo llevó a dar el salto a equipos con mayor proyección dentro del fútbol inglés, como Leeds, Sheffield y Chelsea. Con el paso del tiempo, decidió regresar a Wimbledon para ponerle fin a su etapa como profesional a fines de los 90, cerrando el ciclo en el lugar donde todo había comenzado.
A lo largo de su recorrido, su estilo agresivo lo convirtió en un jugador tan reconocido como polémico. Su forma de jugar lo llevó a acumular varias expulsiones, incluyendo una de las más rápidas registradas, al ser expulsado a los pocos segundos de comenzado el partido.
Su vida después del retiro
Luego de colgar los botines, Jones dio un giro hacia la actuación y formó parte de varias películas. Con los años, se alejó de ese trabajo y eligió instalarse en el campo, priorizando una vida más simple y alejada de la exposición.
Esa nueva etapa quedó reflejada en el programa Vinnie in the Country, disponible en Discovery+, donde muestra su día a día en el campo y cómo fue su adaptación a un estilo de vida completamente distinto al que estaba acostumbrado.
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