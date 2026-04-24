El jugador que pasó por distintos clubes del mundo y hoy se dedica a organizar fiestas

Más adelante regresó a Colombia para vestir la camiseta de América de Cali y luego amplió su carrera en Perú, donde jugó en Sport Huancayo.

Con el paso de los años, algunas lesiones, especialmente en el tendón de Aquiles, condicionaron su continuidad, aunque eso no le impidió seguir activo en ligas de Armenia y Qatar.

Su vida después del retiro

Fuera del fútbol profesional, Monsalvo creó un proyecto propio llamado “CM Turbo, el goleador del vacile”, enfocado en la organización de eventos. A través de esta iniciativa, encontró una manera de mantenerse vinculado con su comunidad, mediante actividades con un fuerte perfil solidario.

Su trabajo cobra mayor protagonismo en momentos especiales como la Navidad, cuando lleva a cabo jornadas recreativas y entrega regalos para niños en situación de vulnerabilidad.