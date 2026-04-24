El jugador que pasó por distintos clubes del mundo y hoy se dedica a organizar fiestas
Tuvo un extenso recorrido por Sudamérica, pero una lesión en el tendón de aquiles lo marginó del campo de juego. En la actualidad, organiza fiestas y eventos benéficos. Descubrí de quién se trata.
Charles Monsalvo tuvo un extenso recorrido por Sudamérica, pero una grave lesión en el tendón de aquiles lo marginó del fútbol y cambió el rumbo de su vida. Lejos de quedarse atrás, se reinventó e impulsó eventos solidarios con el objetivo de ayudar a las familias en situación de vulnerabilidad.
En 2010 llegó a Argentina para incorporarse a Rosario Central, en ese momento bajo la conducción de Reinaldo Merlo. Tras su paso por el fútbol local, continuó su carrera en México, Armenia y Qatar. Tras su retiro, fundó la organización "CM Turbo, el goleador del vacile", un proyecto encargado de organizar celebraciones en Colombia.
Charles Monsalvo y su paso por el fútbol
Monsalvo inició su camino con una meta clara desde chico: convertirse en futbolista profesional. Su talento lo llevó a formarse en Envigado F.C., donde dio sus primeros pasos en Primera en 2008.
Poco tiempo después dio el salto al exterior. En 2010 se sumó a Central, en una etapa en la que el equipo era dirigido por Merlo. Tras su experiencia en el fútbol argentino, donde no tuvo muchas oportunidades, continuó su recorrido en México con Club Celaya.
Más adelante regresó a Colombia para vestir la camiseta de América de Cali y luego amplió su carrera en Perú, donde jugó en Sport Huancayo.
Con el paso de los años, algunas lesiones, especialmente en el tendón de Aquiles, condicionaron su continuidad, aunque eso no le impidió seguir activo en ligas de Armenia y Qatar.
Su vida después del retiro
Fuera del fútbol profesional, Monsalvo creó un proyecto propio llamado “CM Turbo, el goleador del vacile”, enfocado en la organización de eventos. A través de esta iniciativa, encontró una manera de mantenerse vinculado con su comunidad, mediante actividades con un fuerte perfil solidario.
Su trabajo cobra mayor protagonismo en momentos especiales como la Navidad, cuando lleva a cabo jornadas recreativas y entrega regalos para niños en situación de vulnerabilidad.
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