El jugador de la NBA que sorprendió con una camiseta de Lionel Messi antes de un partido

yvy missi

En su primera temporada completa, promedió 9,1 puntos, 8,2 rebotes y 1,3 tapones en 73 partidos, además de ser incluido en el segundo mejor quinteto de rookies.

La imagen de Missi con la camiseta de Messi no solo cruzó fronteras deportivas, sino también culturales: un jugador africano de la NBA rindiendo homenaje a un astro argentino en pleno corazón de Estados Unidos. Un gesto simple, pero poderoso, que confirma cómo la figura del capitán de la Selección sigue inspirando a atletas de todo el mundo, más allá del deporte que practiquen.