El jugador de la NBA que sorprendió con una camiseta de Lionel Messi antes de un partido
Yves Missi, pívot de los New Orleans Pelicans, llegó al estadio con la camiseta de la Selección Argentina y llamó la atención de todos los fanáticos.
La conexión entre el fútbol y la NBA volvió a cruzarse de manera inesperada. En la última jornada de la liga estadounidense, Yves Missi, jugador de los New Orleans Pelicans, fue protagonista de una imagen que se viralizó rápidamente: el joven pívot apareció en la entrada al estadio vistiendo una camiseta de la Selección Argentina con el número 10 de Lionel Messi.
La escena, compartida por la cuenta oficial de los Pelicans, generó una ola de reacciones entre los fanáticos, sorprendidos por la elección del jugador antes del duelo frente a los Boston Celtics. Missi, de apenas 21 años y 2,11 metros de altura, demostró que la camiseta le trajo suerte en lo personal, aunque no tanto en lo colectivo.
Si bien su equipo cayó por un contundente 122-90 ante los actuales campeones, el camerunés tuvo una actuación destacada: en 19 minutos en cancha, aportó 11 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias, consolidándose como una pieza valiosa dentro de la rotación. Para muchos, su energía y presencia física son una de las grandes promesas de los Pelicans en esta temporada.
El gesto no fue casual. Missi, nacido en Bruselas pero criado en Camerún, ha reconocido en entrevistas previas su admiración por Lionel Messi, a quien considera “una inspiración universal por su humildad y mentalidad competitiva”. La elección de esa camiseta, más allá de lo estético, fue un guiño a su ídolo, un símbolo del esfuerzo y la grandeza sin estridencias.
Formado en las academias West Nottingham (Maryland) y Prolific Prep (California), el jugador dio el salto al básquet universitario con Baylor, donde fue una de las figuras más destacadas de la Big 12 Conference. En 2024, fue elegido en el puesto 21 del Draft por New Orleans, y rápidamente se ganó el respeto de sus compañeros y del público con su disciplina y potencia bajo el aro.
En su primera temporada completa, promedió 9,1 puntos, 8,2 rebotes y 1,3 tapones en 73 partidos, además de ser incluido en el segundo mejor quinteto de rookies.
La imagen de Missi con la camiseta de Messi no solo cruzó fronteras deportivas, sino también culturales: un jugador africano de la NBA rindiendo homenaje a un astro argentino en pleno corazón de Estados Unidos. Un gesto simple, pero poderoso, que confirma cómo la figura del capitán de la Selección sigue inspirando a atletas de todo el mundo, más allá del deporte que practiquen.
