Destronaron a LeBron James: quién es hoy el jugador mejor pago de la NBA
Tras 11 años de reinado del astro de los Lakers, el base de Golden State Stephen Curry lidera el ranking de Forbes con ingresos récord en la historia del básquet.
La temporada 2025-2026 de la NBA no solo trae nuevos desafíos dentro de la cancha, sino también un cambio histórico fuera de ella. Por primera vez en más de una década, LeBron James dejó de ser el jugador mejor pago de la liga. Según el último informe de Forbes, el trono económico ahora pertenece a Stephen Curry, figura de los Golden State Warriors, quien alcanzará ingresos estimados en 159,6 millones de dólares entre salario, patrocinios y negocios personales.
El informe señala que el total combinado de los diez basquetbolistas con mayores ingresos asciende a 902 millones de dólares antes de impuestos, lo que representa un aumento del 15% respecto al año pasado y un nuevo récord en la historia salarial de la NBA. La cifra no solo refleja el crecimiento financiero del deporte, sino también la expansión de las marcas personales de las grandes estrellas.
LeBron James, quien lideró el ranking durante once temporadas consecutivas, ocupa ahora el segundo lugar con 137,6 millones de dólares. A sus 40 años y en su temporada número 23 con Los Angeles Lakers, el “Rey” continúa siendo una de las caras más poderosas del deporte mundial, con contratos publicitarios de peso y múltiples inversiones empresariales. Sin embargo, el crecimiento de Curry y el impacto de su marca personal lo desplazaron del liderazgo.
El tercer lugar del podio lo completa Kevin Durant, reciente fichaje de los Houston Rockets, con 104,3 millones de dólares. El alero complementa su salario con un extenso portafolio de inversiones, que incluye participaciones en el Paris Saint-Germain (PSG) y la empresa de bebidas Spindrift. Durant también resolvió este año un conflicto con la plataforma Coinbase, lo que le permitió recuperar acceso a fondos en criptomonedas.
Entre los primeros diez aparecen también Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks, 99,1 millones), Jayson Tatum (Boston Celtics, 79,1 millones), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves, 65,6 millones), Joel Embiid (Philadelphia 76ers, 65,2 millones), Jimmy Butler (Golden State Warriors, 65,1 millones), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder, 63,3 millones) y Nikola Jokic (Denver Nuggets, 63,2 millones).
El liderazgo de Curry se explica por un contrato récord con los Warriors -59,6 millones por la actual temporada- y los ingresos derivados de Thirty Ink, su firma de negocios personales, que facturó más de 170 millones en 2024. A esto se suman los beneficios de Curry Brand, una división de Under Armour que creció exponencialmente en el último año.
LeBron, por su parte, mantiene acuerdos con Nike, DraftKings y Amazon, además de impulsar su línea de productos The Shop y sus recientes inversiones en el sector de las apuestas deportivas. Con casi 20 años de dominio dentro y fuera de la cancha, su legado sigue intacto, aunque el trono económico cambió de manos: Stephen Curry es, por primera vez, el nuevo rey financiero de la NBA.
El top 10 de los jugadores mejor pagos de la NBA en 2025
- Stephen Curry – 159,6 millones de dólares
- LeBron James – 137,6 millones de dólares
- Kevin Durant – 104,3 millones de dólares
- Giannis Antetokounmpo – 99,1 millones de dólares
- Jayson Tatum – 79,1 millones de dólares
- Anthony Edwards – 65,6 millones de dólares
- Joel Embiid – 65,2 millones de dólares
- Jimmy Butler – 65,1 millones de dólares
- Shai Gilgeous-Alexander – 63,3 millones de dólares
- Nikola Jokic – 63,2 millones de dólares
