Destronaron a LeBron James: quién es hoy el jugador mejor pago de la NBA

El liderazgo de Curry se explica por un contrato récord con los Warriors -59,6 millones por la actual temporada- y los ingresos derivados de Thirty Ink, su firma de negocios personales, que facturó más de 170 millones en 2024. A esto se suman los beneficios de Curry Brand, una división de Under Armour que creció exponencialmente en el último año.

giannis antetokounmpo.jpg

LeBron, por su parte, mantiene acuerdos con Nike, DraftKings y Amazon, además de impulsar su línea de productos The Shop y sus recientes inversiones en el sector de las apuestas deportivas. Con casi 20 años de dominio dentro y fuera de la cancha, su legado sigue intacto, aunque el trono económico cambió de manos: Stephen Curry es, por primera vez, el nuevo rey financiero de la NBA.

El top 10 de los jugadores mejor pagos de la NBA en 2025

Stephen Curry – 159,6 millones de dólares LeBron James – 137,6 millones de dólares Kevin Durant – 104,3 millones de dólares Giannis Antetokounmpo – 99,1 millones de dólares Jayson Tatum – 79,1 millones de dólares Anthony Edwards – 65,6 millones de dólares Joel Embiid – 65,2 millones de dólares Jimmy Butler – 65,1 millones de dólares Shai Gilgeous-Alexander – 63,3 millones de dólares Nikola Jokic – 63,2 millones de dólares