FBI investiga siete partidos de la NBA por presuntas apuestas ilegales: cuáles son

Raptors de Toronto contra los Celtics de Boston

La NBA suspendió indefinidamente a los implicados mientras colabora con las autoridades federales. La investigación pone en evidencia los riesgos que las apuestas deportivas generan sobre la integridad del deporte profesional, sobre todo en un contexto donde el negocio de las apuestas ha crecido exponencialmente en Estados Unidos.

Las audiencias preliminares se esperan en los próximos meses y podrían revelar si estos siete partidos representan apenas la punta del iceberg de un esquema mucho más amplio, que podría afectar no solo a jugadores y entrenadores sino también a la credibilidad de la liga.