FBI investiga siete partidos de la NBA por presuntas apuestas ilegales: cuáles son
Jugadores, entrenadores y exjugadores estarían involucrados en filtraciones de información interna que habrían permitido realizar apuestas anticipadas, sacudiendo a la liga estadounidense.
Un auténtico escándalo sacude a la NBA. El FBI ha iniciado una investigación sobre al menos siete partidos disputados entre 2023 y 2024, en los que se sospecha que jugadores, entrenadores y exjugadores habrían filtrado información interna para favorecer apuestas ilegales. Las filtraciones incluían datos sobre lesiones, minutos de juego y decisiones tácticas, información que no era pública y que habría sido utilizada por apostadores para anticiparse a los resultados.
Escándalo en la NBA: el detalle de los partidos investigados por apuestas ilegales
La magnitud del caso amenaza con convertirse en el escándalo más grave que haya atravesado la liga en décadas. El primero de los encuentros investigados fue el Charlotte Hornets vs. New Orleans Pelicans, el 23 de marzo de 2023, donde se alega que Terry Rozier informó que se retiraría temprano del partido por lesión, permitiendo apuestas basadas en su bajo rendimiento.
Al día siguiente, el Portland Trail Blazers vs. Chicago Bulls está bajo investigación porque el entrenador de los Blazers habría filtrado que jugadores clave descansarían, lo que fue aprovechado por apostadores.
El Orlando Magic vs. Cleveland Cavaliers, el 6 de abril de 2023, también figura en la investigación. Se sospecha que miembros del cuerpo técnico del Magic dieron información sobre la alineación titular antes del partido, favoreciendo apuestas anticipadas. Por su parte, en el Los Angeles Lakers vs. Oklahoma City Thunder, el 15 de enero de 2024, se señala que Damon Jones, exjugador y asistente de los Lakers, habría compartido detalles sobre lesiones de LeBron James y Anthony Davis, información que terminó en manos de apostadores.
Los Raptors también se ven salpicados por los casos de Toronto Raptors vs. Los Angeles Clippers, el 26 de enero de 2024, y Toronto Raptors vs. Sacramento Kings, el 20 de marzo de 2024, donde se sospecha que se filtró información sobre la alineación titular, permitiendo que apostadores anticiparan el desempeño de los jugadores. Finalmente, el Los Angeles Lakers vs. Milwaukee Bucks, el 9 de febrero de 2023, se investiga por la supuesta filtración de datos sobre la disponibilidad de jugadores clave antes del partido, lo que habría favorecido apuestas ilegales.
La NBA suspendió indefinidamente a los implicados mientras colabora con las autoridades federales. La investigación pone en evidencia los riesgos que las apuestas deportivas generan sobre la integridad del deporte profesional, sobre todo en un contexto donde el negocio de las apuestas ha crecido exponencialmente en Estados Unidos.
Las audiencias preliminares se esperan en los próximos meses y podrían revelar si estos siete partidos representan apenas la punta del iceberg de un esquema mucho más amplio, que podría afectar no solo a jugadores y entrenadores sino también a la credibilidad de la liga.
