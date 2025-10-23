Polémica en la NBA: arrestaron a un DT y a un jugador por integrar una red de apuestas ilegales
El entrenador de Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, y la figura de Miami Heat, Terry Rozier, fueron detenidos por el FBI.
El mundo del básquetbol profesional estadounidense quedó en shock este jueves luego de que el FBI confirmara la detención de Chauncey Billups, actual entrenador de los Portland Trail Blazers, y del escolta de Miami Heat, Terry Rozier, en el marco de una investigación federal sobre una red de apuestas deportivas ilegales.
Según informó la cadena ABC, los arrestos están ligados a una operación clandestina de póker con ramificaciones dentro del crimen organizado. Las autoridades aseguran que el caso tiene conexiones directas con miembros de la familia mafiosa La Cosa Nostra, una de las más antiguas y poderosas estructuras delictivas de Estados Unidos. Además, el exjugador Damon Jones, quien disputó 11 temporadas en la NBA, también fue detenido por su participación en el esquema.
Billups y Rozier, bajo investigación federal
Billups, de 49 años, fue arrestado en Oregón pocas horas después de la derrota de su equipo ante Minnesota Timberwolves en el debut de la temporada. El exbase de los Detroit Pistons, campeón y MVP de las Finales 2004, lleva cinco temporadas como entrenador principal de los Blazers.
Por su parte, Terry Rozier, de 31 años, fue detenido en Florida tras el partido entre Miami Heat y Orlando Magic, al no haber sido parte del plantel activo. De acuerdo con The Athletic, el jugador habría revelado información a apostadores sobre su salida anticipada de partidos, permitiéndoles obtener beneficios económicos al apostar por debajo de sus estadísticas.
El agente del jugador, Aaron Turner, confirmó su arresto, aunque afirmó que Rozier “planea impugnar los cargos”, recordando que en julio de 2023 la NBA lo había absuelto de una investigación interna por un caso similar.
El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció una conferencia de prensa para el jueves a las 14.00 (hora argentina), encabezada por el director del FBI, Kash Patel, y el fiscal federal Joseph Nocella Jr., donde se presentarán los cargos contra más de 30 personas vinculadas a fraudes y apuestas ilegales.
Fuentes judiciales aseguran que el esquema de apuestas investigado habría operado durante al menos tres años, con vínculos financieros entre corredores de apuestas, deportistas y operadores asociados a La Cosa Nostra.
El caso reaviva la preocupación por el impacto del juego y las apuestas en el básquetbol profesional. En 2024, el jugador Jontay Porter, de los Toronto Raptors, fue suspendido de por vida por un escándalo similar. Las investigaciones federales también alcanzaron a figuras como Malik Beasley, exjugador de los Detroit Pistons, aunque sin imputaciones en su contra.
La NBA, que desde 2018 mantiene acuerdos comerciales con empresas de apuestas tras la legalización del rubro en 38 estados, atraviesa una crisis de confianza. La liga emitirá un comunicado oficial en las próximas horas, mientras se aguarda la definición judicial sobre Billups y Rozier, dos nombres que sacuden los cimientos del deporte estadounidense.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario