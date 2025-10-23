Polémica en la NBA: arrestaron a un DT y a un jugador por integrar una red de apuestas ilegales

image

El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció una conferencia de prensa para el jueves a las 14.00 (hora argentina), encabezada por el director del FBI, Kash Patel, y el fiscal federal Joseph Nocella Jr., donde se presentarán los cargos contra más de 30 personas vinculadas a fraudes y apuestas ilegales.

Fuentes judiciales aseguran que el esquema de apuestas investigado habría operado durante al menos tres años, con vínculos financieros entre corredores de apuestas, deportistas y operadores asociados a La Cosa Nostra.

El caso reaviva la preocupación por el impacto del juego y las apuestas en el básquetbol profesional. En 2024, el jugador Jontay Porter, de los Toronto Raptors, fue suspendido de por vida por un escándalo similar. Las investigaciones federales también alcanzaron a figuras como Malik Beasley, exjugador de los Detroit Pistons, aunque sin imputaciones en su contra.

La NBA, que desde 2018 mantiene acuerdos comerciales con empresas de apuestas tras la legalización del rubro en 38 estados, atraviesa una crisis de confianza. La liga emitirá un comunicado oficial en las próximas horas, mientras se aguarda la definición judicial sobre Billups y Rozier, dos nombres que sacuden los cimientos del deporte estadounidense.