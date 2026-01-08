Salió campeón de la Libertadores con River, fue dirigido por Maradona y se retiro: quién es

lionel vangioni newells.jpg

Sin embargo, regresó a Newell’s, el club que lo formó, donde acumuló la mayor cantidad de partidos de su carrera y cerró un ciclo marcado por la regularidad. En la Selección Argentina tuvo participaciones esporádicas, debutando con Maradona y siendo tenido en cuenta por distintos entrenadores, aunque nunca se afianzó en el plantel.