Salió campeón de la Libertadores con River, fue dirigido por Maradona y se retiro: quién es
Ídolo y pieza clave del River de Marcelo Gallardo, este exjugador colgó los botines con 38 años. Los detalles en la nota.
Leonel Vangioni fue uno de los grandes baluartes del River del 2015 comandado por Marcelo Gallardo, equipo aguerrido y con una mística pocas veces vista en el fútbol argentino. Jugador de partidos grandes, el exdefensor anunció su retiro del verde césped a los 38 años, luego de una carrera marcada por el éxito.
El “Piri” supo destacarse a nivel continental con River, aunque también tuvo su paso por la Selección Argentina dirigida por Diego Maradona y jugó en clubes de Argentina, Europa y México. A los 38 años cerró su recorrido en Quilmes, donde decidió colgar los botines luego de conquistar diferentes títulos a lo largo de su trayectoria.
Leonel Vangioni y su paso por el fútbol
En River vivió su etapa más destacada, donde se afianzó como lateral izquierdo titular y fue parte fundamental de un ciclo histórico, participando en la obtención de varios títulos nacionales e internacionales. Su rendimiento lo llevó a tener continuidad durante varios años y a transformarse en una referencia dentro del plantel.
Tras su salida del club de Núñez, sumó experiencia en el fútbol europeo con el Milan y luego continuó su recorrido en México y Paraguay, aportando jerarquía y experiencia en cada destino.
Sin embargo, regresó a Newell’s, el club que lo formó, donde acumuló la mayor cantidad de partidos de su carrera y cerró un ciclo marcado por la regularidad. En la Selección Argentina tuvo participaciones esporádicas, debutando con Maradona y siendo tenido en cuenta por distintos entrenadores, aunque nunca se afianzó en el plantel.
A lo largo de su carrera, Vangioni superó los 400 partidos oficiales como profesional, sumando sus etapas en Newell’s, River, Milan, Monterrey, Libertad y Quilmes. Solo en la "Lepra" disputó 209 encuentros, mientras que en River jugó 129 partidos, además de sus apariciones en el exterior y el cierre de su carrera en Quilmes.
