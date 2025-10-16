El largo reinado de la Selección Argentina en el Sub-20: una por una, todas las finales

Cuatro años después, en México 1983, la historia tuvo otro desenlace: la final ante Brasil terminó en escándalo y derrota, en un duelo marcado por la violencia y la bronca.

Embed - Argentina Campeón en el Mundial Sub 20 Malasia 97: Riquelme y Aimar eliminan a Inglaterra y Brasil

El verdadero resurgimiento llegó con José Pekerman, quien en 1995 llevó a la Argentina nuevamente a lo más alto en Qatar. Fue el inicio de una era dorada: el DT repitió el título en Malasia 1997, con una generación inolvidable que reunió a Riquelme, Aimar, Cambiasso, Samuel y Placente, y volvió a consagrarse en casa en 2001 con Javier Saviola como figura excluyente. En esa trilogía se cimentó un modelo de trabajo que aún hoy inspira a las divisiones juveniles.

Embed - Argentina Campeón Sub 20 2001: Saviola y un gran elenco rompen todos los records

Más tarde, Francisco Ferraro continuó el legado con la coronación en Países Bajos 2005, impulsado por la irrupción de Lionel Messi, quien fue goleador y mejor jugador del torneo. Dos años después, Hugo Tocalli completó la última conquista argentina en Canadá 2007 con un plantel encabezado por Sergio Agüero, Ángel Di María y Éver Banega. Desde entonces pasaron 18 años sin títulos, aunque el ADN de las juveniles siguió vivo.

Embed - Argentina Sub 20 en el Mundial Holanda 2005 HD: Un tal Messi irrumpe en la escena mundial

Ahora, con Placente al mando, una nueva camada busca devolver a la Argentina al trono juvenil y mantener viva la herencia que comenzó con Maradona, floreció con Pekerman y encontró en Messi y Agüero su continuidad. Si el próximo domingo levanta la copa, el círculo de una historia gloriosa se cerrará con el mismo protagonista que alguna vez la vivió dentro de la cancha: Diego Placente.

Embed - Argentina Campeón Mundial Sub 20 2007: El último título de un ciclo glorioso