El llamativo look de Inés García y Lamine Yamal en la alfombra roja del Balón de Oro 2026
La joven pareja sorprendió en su llegada al London Palladium con un estilo rompedor que incluyó un exclusivo broche de Chanel para Lamine Yamal.
La gala del Balón de Oro 2026 en el London Palladium no solo reunió a las máximas figuras del fútbol mundial, sino que también se convirtió en una pasarela para el mundo de la moda. Durante el paso por la alfombra roja, el futbolista del F.C. Barcelona, Lamine Yamal, y la modelo Inés García, acapararon todos los flashes.
El sofisticado diseño a medida de Inés García
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Consolidada como una de las grandes revelaciones del año en la industria de la moda y reciente figura de tapa, Inés García apostó por su clásica fórmula minimalista, pero aportando un giro vanguardista que no pasó desapercibido:
- Diseño exclusivo: lució un vestido negro creado a medida especialmente para ella por el diseñador Giuseppe Di Morabito.
- Detalles únicos: la prenda destacó por sus hombros marcadamente estructurados y la incorporación de elegantes guantes integrados al diseño.
- Joyería: como toque final de luz, completó su estilismo con fabulosos pendientes y varios anillos de diamantes de la exclusiva firma Repossi.
El traje moderno y el maxibroche de Lamine Yamal
Por su parte, la estrella del F.C. Barcelona demostró que también es un gran seguidor de las últimas tendencias. Asesorado directamente por su estilista Pili Vila (hermana de la cantante Rosalía), el delantero se desmarcó del clásico y predecible esmoquin negro con las siguientes elecciones:
- Estilo disruptivo: optó por un traje moderno compuesto por un pantalón ancho y una blazer de corte reducido (corta) que se cerraba con un distintivo botón dorado.
- El accesorio central: el gran protagonista de su look fue un maxibroche de la firma Chanel, confeccionado a base de plumas que conforman una gran flor con muchísimo movimiento.
- Guiño a Hollywood: este llamativo y exclusivo accesorio es el mismo que lució el reconocido actor Pedro Pascal durante la última ceremonia de los premios Oscar en 2026.
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