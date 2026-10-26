El llamativo look de Inés García y Lamine Yamal en la alfombra roja del Balón de Oro 2026

La gala del Balón de Oro 2026 en el London Palladium no solo reunió a las máximas figuras del fútbol mundial, sino que también se convirtió en una pasarela para el mundo de la moda. Durante el paso por la alfombra roja, el futbolista del F.C. Barcelona, Lamine Yamal, y la modelo Inés García, acapararon todos los flashes.