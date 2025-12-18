Los campeones del mundo con la Selección Argentina recordaron el título de Qatar: "Todo valió la pena"
En el aniversario del título de 2022, Messi, De Paul, Dibu Martínez y otros protagonistas compartieron recuerdos, imágenes y mensajes que reflejan la huella imborrable de aquella consagración
El 18 de diciembre volvió a ser una fecha cargada de emociones para el fútbol argentino. A tres años exactos de la consagración en el Mundial de Qatar 2022, los protagonistas de aquella jornada histórica recurrieron a las redes sociales para revivir la hazaña, compartir recuerdos personales y reafirmar que aquel logro sigue tan vivo como el primer día. Fotos, videos y frases breves bastaron para reactivar una memoria colectiva que aún late con fuerza.
Lionel Messi fue uno de los primeros en expresarse. El capitán y máximo referente de la Selección Argentina publicó una imagen suya levantando la Copa del Mundo en el estadio Lusail, acompañada por una frase tan simple como contundente: “3 años de las tres estrellas”. Sin necesidad de extenderse, el mensaje condensó el significado de un título que completó su carrera y marcó para siempre la historia del seleccionado.
Rodrigo De Paul siguió la misma línea emotiva, pero con un tono más visceral. El mediocampista compartió una imagen icónica de los festejos, con la red del arco colgándole del cuello, la medalla dorada y un habano en la boca. “Todo valió la pena. Tres años de aquel día. Gracias”, escribió, reflejando el sacrificio y el camino recorrido hasta alcanzar la cima del fútbol mundial.
Leandro Paredes, por su parte, eligió una foto tocando el trofeo rumbo al podio y una frase que resume el sentimiento colectivo: “Somos campeones del mundo. Hace tres años y para toda la vida”.
Emiliano “Dibu” Martínez también tuvo un rol activo en el aniversario. El arquero fue compartiendo distintas historias en su cuenta de Instagram, donde se destacaron imágenes de su atajada decisiva ante Randal Kolo Muani, el momento en que recibió el Guante de Oro como mejor arquero del torneo y escenas de los festejos junto a sus compañeros y su familia.
Ángel Di María, autor de uno de los goles en la definición ante Francia, optó por replicar el video institucional difundido por la AFA, que repasa las tres estrellas obtenidas por la Selección. “Qué lindo es ser argentino. Feliz aniversario”, escribió el rosarino, reforzando el sentido de pertenencia y orgullo que atraviesa a todo el grupo.
Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Nicolás Otamendi también se sumaron con distintos posteos, desde videos íntimos hasta imágenes del festejo colectivo en Lusail. Otros campeones como Lautaro Martínez, Nicolás Tagliafico y Thiago Almada eligieron compartir fotos del podio, besando la Copa o celebrando con el plantel completo.
Cada publicación aportó una mirada distinta, pero todas coincidieron en un mismo punto: la magnitud de un logro que trascendió lo deportivo y quedó grabado en la identidad argentina.
El recuerdo de los campeones del mundo a tres años del título mundial
