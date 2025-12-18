Los campeones del mundo con la Selección Argentina recordaron el título de Qatar: "Todo valió la pena"

image

Ángel Di María, autor de uno de los goles en la definición ante Francia, optó por replicar el video institucional difundido por la AFA, que repasa las tres estrellas obtenidas por la Selección. “Qué lindo es ser argentino. Feliz aniversario”, escribió el rosarino, reforzando el sentido de pertenencia y orgullo que atraviesa a todo el grupo.

Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Nicolás Otamendi también se sumaron con distintos posteos, desde videos íntimos hasta imágenes del festejo colectivo en Lusail. Otros campeones como Lautaro Martínez, Nicolás Tagliafico y Thiago Almada eligieron compartir fotos del podio, besando la Copa o celebrando con el plantel completo.

Cada publicación aportó una mirada distinta, pero todas coincidieron en un mismo punto: la magnitud de un logro que trascendió lo deportivo y quedó grabado en la identidad argentina.

El recuerdo de los campeones del mundo a tres años del título mundial

