Karim Benzema abrió la puerta para volver a la Selección de Francia y jugar el Mundial 2026

La hipotética vuelta de Benzema también abre interrogantes sobre su relación con el cuerpo técnico y con algunos referentes actuales, especialmente Mbappé, con quien podría formar un ataque de enorme jerarquía. Aunque no hizo comentarios sobre cuestiones internas, la frase breve y contundente que pronunció -“Si me llaman, vuelvo”- dejó la sensación de que el delantero está en paz con su pasado y concentrado en lo que podría aportar hoy.

Mientras Francia avanza con su preparación, el nombre de Benzema volvió a instalarse como una posibilidad inesperada que entusiasma a parte de los hinchas y divide a otros que creen que el ciclo ya está cerrado. Lo cierto es que la decisión final quedará en manos del seleccionador y la Federación. Pero el mensaje ya está enviado: Benzema quiere jugar el Mundial 2026 y está dispuesto a ponerse la camiseta de su país una vez más si le dan la oportunidad.