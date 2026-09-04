Polémica en la Copa Argentina: ¿Vélez puede reclamar el partido ante Boca por mala inclusión?
Tras caer ante el Xeneize en Copa Argentina, Vélez elevaría un fuerte reclamo por la inclusión de seis extranjeros en planilla, cuando sólo se permiten cinco.
El reciente cruce eliminatorio entre Vélez y Boca por la Copa Argentina sumó un capítulo de controversia en los escritorios. Luego del encuentro en el que el conjunto Xeneize se impuso por penales, trascendió que la dirigencia del Fortín analiza presentar un reclamo formal ante la AFA por una presunta irregularidad del Xeneize.
El foco del conflicto radica en la inclusión de seis futbolistas extranjeros en la nómina del partido, cuando el reglamento de la competencia establece un límite máximo de cinco jugadores foráneos firmando la planilla.
Las posibilidades de prosperar el reclamo de Vélez: ¿podría haber sanción deportiva?
A pesar de la maniobra administrativa que alista la Comisión Directiva del Fortín, las probabilidades de que la protesta derive en la pérdida del partido o la eliminación de Boca de la Copa Argentina son prácticamente nulas.
Desde los organismos de la AFA señalan que se aplica la jurisprudencia habitual de la FIFA en este tipo de situaciones: al no haberse configurado una ventaja deportiva en el campo de juego, la sanción no afecta la clasificación ni el resultado final.
La clave del caso reside en los siguientes puntos:
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Sin ventaja en cancha: Si bien Boca inscribió a seis extranjeros en la planilla previa, en el desarrollo del partido solo sumaron minutos cinco de ellos. El sexto futbolista (Ángel Romero) no ingresó desde el banco de suplentes.
Falta de índole administrativa: Al no romper la barrera de los cinco foráneos en simultáneo sobre el césped, la transgresión se limita a un error formal en el volcado de datos de la nómina.
Sanción económica: Por este motivo, el Tribunal de Disciplina de la AFA consideraría la falla como una infracción reglamentaria administrativa, lo que derivaría únicamente en una posible multa económica para el club de La Ribera.
De esta manera, el triunfo de Boca y su pasaje a los cuartos de final de la Copa Argentina para enfrentar a Racing no corren peligro, quedando el asunto reducido a un trámite disciplinario y una sanción monetaria. Cabe señalar que desde Vélez aún no hay confirmación respecto de la presentación del reclamo formal.
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