Juan Román Riquelme respondió al reclamo de Vélez contra Boca: "Los partidos se ganan en la cancha"
El presidente del Xeneize se refirió a la presentación del Fortín ante AFA para pedir la impugnación del partido de Copa Argentina.
Juan Román Riquelme habló sobre el reclamo formal que Vélez presentó ante el Tribunal de Disciplina de AFA para pedir la impugnación del partido de octavos de final de la Copa Argentina y quedarse con la clasificación. El dirigente de Boca le restó importancia a la presentación y defendió el triunfo conseguido dentro del campo de juego.
En la previa del encuentro ante Gimnasia de Mendoza por el Torneo Clausura, Riquelme fue consultado por la situación y dejó clara su postura: “Los partidos se ganan en la cancha”. El presidente del Xeneize consideró que el equipo se impuso de manera justa y cuestionó el clima de tensión que rodea al fútbol argentino.
“No vi el comunicado, sé que algo pusieron. Boca el miércoles ganó merecidamente, fue superior a su rival. Creo que estamos viviendo un momento de mucho nervio. Cada partido que se juega se termina con mucho nervio. Los árbitros y el VAR están siendo bastante golpeados en cada partido. Me parece que estamos en ese camino. No está fácil para nadie”, declaró Riquelme en ESPN.
Qué dijo Juan Román Riquelme sobre el reclamo
El conflicto se originó porque Boca incluyó seis futbolistas extranjeros en la planilla del encuentro disputado en el Mario Alberto Kempes. La reglamentación permite que los planteles tengan hasta seis jugadores foráneos, siempre que dos de ellos alcancen al menos diez presencias con sus respectivas selecciones, pero establece que solo cinco pueden figurar en la planilla de cada partido.
“Los partidos se ganan dentro de la cancha, es así. Es deporte, se gana jugando a la pelota”, sostuvo Riquelme.
El presidente de Boca también explicó cuál será la postura de la institución frente a la presentación realizada por el Fortín: “Nosotros hacemos lo normal. Seguramente los abogados mirarán eso”.
En el encuentro ante Vélez, Boca tuvo a disposición a Álvaro Montero, Leandro Lozano, Sebastián Villa, Enner Valencia, Carlos Palacios y Ángel Romero. El inconveniente reglamentario se produjo porque los seis fueron incluidos en la planilla, aunque Romero permaneció durante los 90 minutos en el banco de suplentes.
Desde Vélez consideran que esa situación configura una alineación indebida y que corresponde la pérdida del partido, por lo que solicitaron formalmente que se impugne el resultado y que el conjunto de Liniers avance a los cuartos de final.
La defensa de Boca y el reclamo del Fortín
La postura del Xeneize parte de una diferencia entre el incumplimiento administrativo y una eventual ventaja deportiva. Como Ángel Romero no ingresó al campo de juego, desde Boca entienden que no existió una ventaja deportiva y que la sanción debería limitarse a una multa económica.
Vélez, en cambio, sostiene que la participación efectiva del sexto extranjero no modifica la infracción, ya que la reglamentación establece un límite específico para la conformación de la planilla. Por eso, el Fortín reclama quedarse con la clasificación y enfrentarse a Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina.
Riquelme, mientras tanto, volvió a remarcar su mirada sobre el episodio y apuntó contra el exceso de polémicas que rodean a cada partido.
“A Guillermo, Gustavo (Barros Schelotto) y Federico (Insúa) les tengo mucho cariño, he tenido la suerte de compartir con los tres, y a todos nos gustaba ganar los partidos jugando a la pelota. Vuelvo a repetir, Boca ganó merecidamente y Vélez tuvo su penal. Estamos viviendo con mucho nervio y le damos importancia a muchas cosas que no lo son. Siempre estamos viendo cómo criticamos al resto en vez de hablar de fútbol”, concluyó.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario