Juan Román Riquelme respondió al reclamo de Vélez contra Boca: "Los partidos se ganan en la cancha"

"LOS PARTIDOS SE GANAN DENTRO DE LA CANCHA."



JUAN ROMÁN RIQUELME



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El presidente de Boca también explicó cuál será la postura de la institución frente a la presentación realizada por el Fortín: “Nosotros hacemos lo normal. Seguramente los abogados mirarán eso”.

En el encuentro ante Vélez, Boca tuvo a disposición a Álvaro Montero, Leandro Lozano, Sebastián Villa, Enner Valencia, Carlos Palacios y Ángel Romero. El inconveniente reglamentario se produjo porque los seis fueron incluidos en la planilla, aunque Romero permaneció durante los 90 minutos en el banco de suplentes.

Desde Vélez consideran que esa situación configura una alineación indebida y que corresponde la pérdida del partido, por lo que solicitaron formalmente que se impugne el resultado y que el conjunto de Liniers avance a los cuartos de final.

"NOSOTROS HACEMOS LO NORMAL..." Juan Román Riquelme manifestó que los abogados se encargarán del comunicado de Vélez.



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La defensa de Boca y el reclamo del Fortín

La postura del Xeneize parte de una diferencia entre el incumplimiento administrativo y una eventual ventaja deportiva. Como Ángel Romero no ingresó al campo de juego, desde Boca entienden que no existió una ventaja deportiva y que la sanción debería limitarse a una multa económica.

Vélez, en cambio, sostiene que la participación efectiva del sexto extranjero no modifica la infracción, ya que la reglamentación establece un límite específico para la conformación de la planilla. Por eso, el Fortín reclama quedarse con la clasificación y enfrentarse a Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina.

Riquelme, mientras tanto, volvió a remarcar su mirada sobre el episodio y apuntó contra el exceso de polémicas que rodean a cada partido.

“A Guillermo, Gustavo (Barros Schelotto) y Federico (Insúa) les tengo mucho cariño, he tenido la suerte de compartir con los tres, y a todos nos gustaba ganar los partidos jugando a la pelota. Vuelvo a repetir, Boca ganó merecidamente y Vélez tuvo su penal. Estamos viviendo con mucho nervio y le damos importancia a muchas cosas que no lo son. Siempre estamos viendo cómo criticamos al resto en vez de hablar de fútbol”, concluyó.