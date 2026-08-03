Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez preparan su gran boda en Portugal: todos los detalles

De confirmarse la información, la boda significará mucho más que una celebración privada para Ronaldo. Será también una especie de regreso a casa para el futbolista, que construyó su carrera lejos de Madeira pero nunca dejó de mantener un fuerte vínculo con la isla.

La relación entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se van a casar en Portugal

Su relación con Georgina comenzó en 2016. Desde entonces, ambos construyeron una familia y se transformaron en una de las parejas más conocidas del mundo del deporte y del espectáculo. Sus apariciones públicas, viajes y publicaciones en redes sociales suelen generar repercusión entre millones de seguidores.

El compromiso llegó oficialmente el 11 de agosto de 2025. Ese día, Georgina publicó en Instagram una fotografía en la que mostraba el impresionante anillo que recibió de Ronaldo. La joya fue posteriormente valuada en cifras que oscilarían entre los 6 y los 12 millones de dólares. “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, escribió la modelo junto a la imagen que confirmó el compromiso.

Tiempo después, el propio Ronaldo contó detalles de la propuesta. Según su relato, un amigo había conseguido el anillo y el futbolista tenía pensado esperar el momento adecuado para entregárselo a Georgina. Sin embargo, la situación terminó desarrollándose de una manera completamente inesperada.

Las hijas menores de la pareja ingresaron a la habitación y le dijeron: “Papá, le vas a dar el anillo a mamá y le vas a pedir que se case contigo”. Ronaldo tomó aquel episodio como una señal y decidió realizar la propuesta en ese mismo momento.

El delantero también había adelantado que la boda tendría lugar una vez finalizada la Copa del Mundo 2026. Antes del torneo incluso había hecho referencia al casamiento durante una entrevista con Piers Morgan y expresó un deseo relacionado con la competencia. “Espero llegar a mi boda con el trofeo de campeón”, había dicho el portugués. Finalmente, ese objetivo deportivo no pudo cumplirse.

Las vacaciones de la pareja tras la participación en el Mundial 2026

Durante los días previos a la fecha que trascendió para el casamiento, Ronaldo y Georgina disfrutaron de unas vacaciones familiares. Ambos fueron vistos en Mallorca mientras abordaban un yate y lucían sus respectivos anillos de diamantes. Georgina también utilizó sus redes sociales para compartir fotografías de su familia y momentos de descanso junto a Ronaldo y Cristiano Jr., el hijo mayor del futbolista, que actualmente tiene 16 años.

La modelo recordó especialmente las vacaciones compartidas con el adolescente y destacó el vínculo que construyeron desde que comenzó su relación con el futbolista. “Desde que era pequeño, este viaje ha sido nuestro momento especial. Papá, mamá y él, juntos en el mar, verano tras verano”, escribió.

En esas publicaciones también aparecieron recuerdos de diferentes actividades familiares, desde recorridos por calas hasta paseos en motos de agua y comidas frente al mar.