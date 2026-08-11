Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se casaron después de diez años de amor

En cambio, Ronaldo decidió concentrar toda la atención en un pequeño pero significativo detalle: las alianzas. En la imagen publicada por el delantero se pueden observar dos sencillos anillos de oro amarillo, elegidos como símbolo de la unión entre ambos.

La decisión de compartir únicamente las alianzas también parece marcar la manera en la que la pareja decidió manejar este momento. A pesar de vivir constantemente bajo la mirada pública, Georgina y Cristiano suelen preservar algunos de los acontecimientos más importantes de su vida privada.

Una historia que llegó al altar

La relación entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez comenzó hace casi una década y, desde entonces, ambos construyeron una familia y atravesaron juntos distintas etapas de sus vidas. La empresaria se convirtió además en una figura reconocida internacionalmente, mientras que el futbolista continuó consolidando una de las carreras más importantes de la historia del fútbol.

Ahora, la pareja sumó un nuevo capítulo a su historia. Con una fotografía de sus alianzas y apenas “CG”, Cristiano Ronaldo confirmó que finalmente se casó con Georgina Rodríguez.

Por ahora, el resto de la historia permanece bajo reserva: el lugar, la fecha, la ceremonia y los invitados continúan siendo un misterio. Y justamente ese silencio podría convertir los detalles de la boda en uno de los grandes temas de las próximas horas.