Lionel Messi quedó más cerca del récord de los 1.000 goles: cuántos lleva y cuántos le faltan
El capitán de la Selección Argentina volvió a ser figura con un doblete para Inter Miami y alimentó la ilusión de alcanzar una cifra inédita en el fútbol moderno.
Lionel Messi volvió a demostrar que el paso del tiempo no altera su capacidad para romper marcas. El capitán de la Selección Argentina fue la gran figura del triunfo de Inter Miami sobre Atlético San Luis por la Leagues Cup 2026 al convertir dos goles y, además de conducir a su equipo a una nueva victoria, dio otro paso hacia un objetivo que hace algunos años parecía inalcanzable: llegar a los 1.000 goles oficiales como profesional.
Con las dos conquistas anotadas frente al conjunto mexicano, el rosarino alcanzó los 921 goles en su carrera y continúa ampliando una estadística que lo ubica entre los máximos goleadores de todos los tiempos. Aunque la barrera de los mil todavía luce lejana, el nivel que mantiene en las últimas temporadas alimenta la expectativa de que pueda pelear por ese récord antes del final de su carrera.
Cuántos goles lleva Lionel Messi y cómo se reparten
El recorrido goleador de Messi se construyó a lo largo de más de dos décadas en la élite del fútbol mundial. La mayor parte de sus tantos llegó con la camiseta de Barcelona, club donde se transformó en el máximo goleador histórico y en una de las mayores leyendas de la institución.
De los 921 goles que acumula hasta el momento, 672 fueron con Barcelona. A esa cifra se suman 124 con la Selección argentina, donde conquistó la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022, además de 92 con Inter Miami y 32 durante su paso por París Saint-Germain.
La vigencia del argentino permite imaginar que la barrera de los 1.000 todavía es una posibilidad concreta. Si mantiene un promedio similar al de las últimas temporadas, podría alcanzar esa cifra en aproximadamente dos años, siempre que continúe compitiendo al máximo nivel.
La carrera con Cristiano Ronaldo por llegar a los 1.000 goles
En esta histórica competencia también aparece Cristiano Ronaldo, quien durante más de una década protagonizó junto a Messi una de las mayores rivalidades deportivas de todos los tiempos. El delantero portugués continúa siendo quien está más cerca de llegar a los cuatro dígitos. Actualmente suma 974 goles oficiales, por lo que necesita apenas 26 para alcanzar la barrera de los 1.000.
Su producción se distribuye entre Real Madrid (450), Manchester United (145), Al-Nassr (129), Juventus (101), Sporting de Lisboa (5) y la selección de Portugal. Sin embargo, la diferencia de edad también juega un papel importante. Cristiano tiene 41 años, mientras que Messi atraviesa los 39 y todavía mantiene un nivel competitivo que le permite seguir siendo determinante tanto en Inter Miami como en la Selección argentina.
El debate histórico por los goles de Pelé
Cada vez que se habla de los 1.000 goles reaparece inevitablemente el nombre de Pelé. Durante décadas, el brasileño sostuvo haber superado esa cifra, aunque existe una diferencia entre los registros históricos y las estadísticas oficiales.
La FIFA reconoce 767 goles oficiales del tricampeón del mundo, mientras que el resto de las anotaciones que integran su histórica cuenta corresponden a amistosos, exhibiciones y giras internacionales disputadas a lo largo de su carrera.
Por ese motivo, la posibilidad de que Messi o Cristiano Ronaldo alcancen los 1.000 goles oficiales genera una enorme expectativa en el mundo del fútbol.
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