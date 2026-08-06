Lionel Messi quedó más cerca del récord de los 1.000 goles: cuántos lleva y cuántos le faltan

La carrera con Cristiano Ronaldo por llegar a los 1.000 goles

En esta histórica competencia también aparece Cristiano Ronaldo, quien durante más de una década protagonizó junto a Messi una de las mayores rivalidades deportivas de todos los tiempos. El delantero portugués continúa siendo quien está más cerca de llegar a los cuatro dígitos. Actualmente suma 974 goles oficiales, por lo que necesita apenas 26 para alcanzar la barrera de los 1.000.

Su producción se distribuye entre Real Madrid (450), Manchester United (145), Al-Nassr (129), Juventus (101), Sporting de Lisboa (5) y la selección de Portugal. Sin embargo, la diferencia de edad también juega un papel importante. Cristiano tiene 41 años, mientras que Messi atraviesa los 39 y todavía mantiene un nivel competitivo que le permite seguir siendo determinante tanto en Inter Miami como en la Selección argentina.

El debate histórico por los goles de Pelé

Cada vez que se habla de los 1.000 goles reaparece inevitablemente el nombre de Pelé. Durante décadas, el brasileño sostuvo haber superado esa cifra, aunque existe una diferencia entre los registros históricos y las estadísticas oficiales.

La FIFA reconoce 767 goles oficiales del tricampeón del mundo, mientras que el resto de las anotaciones que integran su histórica cuenta corresponden a amistosos, exhibiciones y giras internacionales disputadas a lo largo de su carrera.

Por ese motivo, la posibilidad de que Messi o Cristiano Ronaldo alcancen los 1.000 goles oficiales genera una enorme expectativa en el mundo del fútbol.