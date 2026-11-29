El lateral es una de las piezas fijas del equipo de Abel Ferreira. En la final ante Estudiantes fue titular como carrilero por derecha y terminó amonestado en un partido muy trabado, que Palmeiras ganó 1-0 con gol del paraguayo Ramón Sosa. Para Giay fue su primera Copa Libertadores. Además, ya está en el radar de la Selección Argentina: Lionel Scaloni lo citó en la última fecha FIFA y pudo demostrar un gran nivel que lo posiciona dentro de mucha consideración para el entrenador.