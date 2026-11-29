Estaba hablando del título de Palmeiras y apareció su mamá: el abrazo viral de Agustín Giay
El lateral argentino daba una entrevista en el campo tras el 1-0 de Palmeiras a Estudiantes cuando su madre llegó para festejar con él frente a las cámaras.
Agustín Giay vivió uno de los momentos más emotivos de la final de la Copa Libertadores 2026. El lateral argentino de Palmeiras estaba en el campo de juego del Estadio Centenario hablando con ESPN sobre el título cuando su mamá entró para festejar con él. Las imágenes del abrazo se viralizaron enseguida en las redes sociales.
El defensor estaba contando lo que sentía por la consagración y, en un segundo, le cambió la cara. Apenas vio a su madre, se le dibujó una sonrisa enorme. La reportera le preguntó si era su mamá. La respuesta fue un abrazo, y los dos terminaron saltando juntos frente a las cámaras, en medio de los festejos del Verdao en Montevideo.
Después llegó el turno de la madre. Cuando la periodista le preguntó si estaba feliz por su hijo, respondió emocionada: "Muy, muy feliz, muy merecido. Lo amo".
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El lateral es una de las piezas fijas del equipo de Abel Ferreira. En la final ante Estudiantes fue titular como carrilero por derecha y terminó amonestado en un partido muy trabado, que Palmeiras ganó 1-0 con gol del paraguayo Ramón Sosa. Para Giay fue su primera Copa Libertadores. Además, ya está en el radar de la Selección Argentina: Lionel Scaloni lo citó en la última fecha FIFA y pudo demostrar un gran nivel que lo posiciona dentro de mucha consideración para el entrenador.
No fue el único argentino que festejó en el Centenario. Alexander Barboza y José Manuel "Flaco" López también fueron titulares en el equipo brasileño, que se quedó con su cuarta Libertadores después de las de 1999, 2020 y 2021.
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