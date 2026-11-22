Qué le pasó a Leandro Paredes en la final de la Copa Sudamericana

El mediocampista se desvaneció mientras hablaba en vivo con Marcelo Benedetto para DSports, en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. El cuerpo médico de Boca lo asistió de inmediato y, según los reportes, se reincorporó a los pocos segundos y se fue al vestuario por sus propios medios. Antes del desmayo ya había mostrado señales de malestar. En un video que difundió SportsCenter (ESPN) se lo ve diciéndole a un asistente del plantel que estaba "muy mareado", en medio del calor y la humedad de Barranquilla.