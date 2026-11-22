El mensaje de Leandro Paredes tras su desmayo en los festejos de Boca: "Estamos bien"
El capitán de Boca publicó una historia en Instagram para llevar tranquilidad después de desmayarse en plena entrevista tras ganar la Copa Sudamericana.
Leandro Paredes llevó tranquilidad a los hinchas de Boca después del susto que dio en Barranquilla. El capitán, que se desmayó en plena entrevista tras la consagración en la Copa Sudamericana 2026, subió una historia a su cuenta de Instagram con un mensaje breve: "Estamos bieeeen. Aguante Boca. Hoy y siempre".
El mensaje de Leandro Paredes tras su desmayo en los festejos de Boca: "Estamos bien"
La publicación apareció en la madrugada del domingo 22 de noviembre, pocas horas después del 2-0 ante Atlético Mineiro en la final dónde el equipo de Rodolfo Arruabarrena mostró un gran nivel colectivo y se terminó llevando un merecido triunfo.
En la imagen, Paredes aparece recostado, con la camiseta de Boca puesta y sonriendo a la cámara. Acompañó el texto con emojis de brazos flexionados, corazones azul y amarillo y un trofeo. El posteo fue la primera señal directa del propio jugador después del episodio. Hasta el momento, el club no emitió un parte médico oficial sobre su estado.
Qué le pasó a Leandro Paredes en la final de la Copa Sudamericana
El mediocampista se desvaneció mientras hablaba en vivo con Marcelo Benedetto para DSports, en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. El cuerpo médico de Boca lo asistió de inmediato y, según los reportes, se reincorporó a los pocos segundos y se fue al vestuario por sus propios medios. Antes del desmayo ya había mostrado señales de malestar. En un video que difundió SportsCenter (ESPN) se lo ve diciéndole a un asistente del plantel que estaba "muy mareado", en medio del calor y la humedad de Barranquilla.
Paredes había sido reemplazado en el segundo tiempo de la final, después de llegar con lo justo: el 15 de noviembre, ante Banfield, había pedido el cambio por un golpe en el gemelo derecho. Aun así, terminó la Sudamericana como el jugador con mejor puntaje Sofascore de Boca en el torneo.
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