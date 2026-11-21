De esta manera, una acción que pasó inadvertida para el árbitro en primera instancia terminó convirtiéndose en uno de los focos de discusión de la final.

Con el correr de los minutos, la jugada siguió sumando repercusiones y se transformó en uno de los momentos más comentados de la primera etapa. La acción volvió a poner bajo la lupa el criterio arbitral en una final de máxima exigencia, con dos equipos que no dejaron pasar ningún detalle en la búsqueda de quedarse con la Copa Sudamericana.