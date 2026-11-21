La jugada de Leandro Paredes que desató la polémica en la final entre Boca y Atlético Mineiro
Los futbolistas del conjunto brasileño reclamaron una infracción sobre Tomás Cuello y estalló el debate.
La final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro tuvo su primer gran momento de controversia a los 21 minutos del primer tiempo. En medio de un partido intenso, una acción protagonizada por Leandro Paredes y Tomás Cuello despertó los reclamos de los futbolistas brasileños y generó un fuerte debate entre los hinchas.
Todo ocurrió cuando ambos jugadores disputaron una pelota y el mediocampista del Xeneize le propinó un manotazo a su rival. El futbolista de Atlético Mineiro cayó al césped y sus compañeros inmediatamente reclamaron una infracción, al considerar que el contacto había sido suficiente para detener la jugada.
Sin embargo, el árbitro no consideró que hubiera existido una falta y decidió dejar continuar las acciones. La determinación provocó el enojo de los integrantes del conjunto brasileño, que rodearon al juez para manifestarle su disconformidad con el fallo.
El reclamo que encendió las redes
La repetición de la jugada permitió observar con mayor claridad el contacto de Paredes sobre Cuello y rápidamente las imágenes comenzaron a circular en las redes sociales. Allí se abrió una fuerte discusión entre los usuarios, con opiniones divididas sobre la decisión arbitral.
Mientras algunos consideraron que el mediocampista de Boca había cometido una infracción que debía sancionarse, otros respaldaron la continuidad del juego y cuestionaron la reacción de los futbolistas brasileños.
De esta manera, una acción que pasó inadvertida para el árbitro en primera instancia terminó convirtiéndose en uno de los focos de discusión de la final.
Con el correr de los minutos, la jugada siguió sumando repercusiones y se transformó en uno de los momentos más comentados de la primera etapa. La acción volvió a poner bajo la lupa el criterio arbitral en una final de máxima exigencia, con dos equipos que no dejaron pasar ningún detalle en la búsqueda de quedarse con la Copa Sudamericana.
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