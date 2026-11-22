Las señales de Leandro Paredes antes del desmayo

En las imágenes de ESPN se ve a Paredes buscando a un integrante del cuerpo de asistentes de Boca mientras se hidrataba. Ahí avisó que estaba mareado y agotado. El aviso llegó en plena celebración por el 2-0 ante Atlético Mineiro, bajo el calor y la humedad característicos de Barranquilla. El mediocampista había sido reemplazado en el segundo tiempo de la final. Después de levantar el trofeo, se quedó en el campo para atender a la prensa.