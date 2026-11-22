El video que mostraba las señales de Leandro Paredes antes de su desmayo tras el título de Boca
Antes de desvanecerse en plena entrevista, el capitán de Boca le avisó a un asistente que estaba "muy mareado" en los festejos de Barranquilla.
Leandro Paredes ya daba señales de que no se sentía bien antes de desmayarse en plena entrevista tras la consagración de Boca en la Copa Sudamericana 2026. Un video que difundió SportsCenter (ESPN) muestra al capitán xeneize, en medio de los festejos, acercándose a un asistente del plantel y diciéndole: "Estoy mareado. Estoy muerto, muy mareado".
Minutos después se desvaneció mientras hablaba en vivo con Marcelo Benedetto para DSports, en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Según trascendió, se recuperó y está fuera de peligro.
Las señales de Leandro Paredes antes del desmayo
En las imágenes de ESPN se ve a Paredes buscando a un integrante del cuerpo de asistentes de Boca mientras se hidrataba. Ahí avisó que estaba mareado y agotado. El aviso llegó en plena celebración por el 2-0 ante Atlético Mineiro, bajo el calor y la humedad característicos de Barranquilla. El mediocampista había sido reemplazado en el segundo tiempo de la final. Después de levantar el trofeo, se quedó en el campo para atender a la prensa.
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Paredes respondía la pregunta de Benedetto sobre lo que venía y alcanzó a decir que era momento de disfrutar con sus compañeros. En ese instante se desvaneció y cayó al piso. El cuerpo médico de Boca lo asistió de inmediato. Según se pudo ver en el material, se reincorporó a los pocos segundos y se fue al vestuario por sus propios medios. Hasta el momento, el club no emitió un parte médico oficial.
El capitán venía de una seguidilla de alarmas físicas. El 15 de noviembre, ante Banfield por la Copa Argentina, pidió el cambio por un golpe en el gemelo derecho. En octubre había vuelto de una lesión muscular en apenas once días para meter el gol del 3-1 a Vasco da Gama en el Maracaná, el que le dio a Boca el pase a esta final.
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