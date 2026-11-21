Video: así reanimaron a Leandro Paredes tras desmayarse en vivo
El capitán de Boca generó preocupación tras desvanecerse durante una entrevista, luego de la final de la Copa Sudamericana.
Luego del enorme susto vivido en Barranquilla tras la consagración de Boca Juniors en la Copa Sudamericana 2026, comenzó a circular en redes sociales un video que muestra el momento en el que reanimaron a Leandro Paredes instantes después de desmayarse en plena entrevista televisiva.
El capitán xeneize se había desplomado en vivo mientras dialogaba con el periodista Marcelo Benedetto en la zona mixta del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, generando una inmediata alarma entre sus compañeros, el cuerpo técnico y los hinchas.
En las imágenes difundidas tras el episodio, se observa cómo personal médico y allegados al plantel asistieron rápidamente al mediocampista sobre el suelo para estabilizarlo y ayudarlo a recobrar el conocimiento tras la repentina descompensación.
La revelación del Vasco Arruabarrena sobre lo que pasó con Leandro Paredes
Tras el susto inicial y una vez confirmado que el volante se encontraba fuera de peligro, el entrenador Rodolfo Arruabarrena brindó detalles clave sobre el cuadro físico del capitán y reveló que el malestar venía arrastrándose desde el inicio mismo de la final frente a Atlético Mineiro.
Según explicó el Vasco Arruabarrena, Leandro Paredes ya se sentía mal desde el primer tiempo del partido en territorio colombiano, afectado por el intenso desgaste y las agobiantes condiciones climáticas de Barranquilla. A pesar de haber intentado continuar en cancha para sostener al equipo, el mediocampista no logró recuperarse por completo y finalmente en el complemento debió abandonar el campo de juego, antes de sufrir la baja de presión en pleno festejo postpartido.
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