Según explicó el Vasco Arruabarrena, Leandro Paredes ya se sentía mal desde el primer tiempo del partido en territorio colombiano, afectado por el intenso desgaste y las agobiantes condiciones climáticas de Barranquilla. A pesar de haber intentado continuar en cancha para sostener al equipo, el mediocampista no logró recuperarse por completo y finalmente en el complemento debió abandonar el campo de juego, antes de sufrir la baja de presión en pleno festejo postpartido.