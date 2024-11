El mensaje de Luis Caputo bancando el reclamo de Marcelo Gallardo: "Imposible no coincidir"

Después de la victoria, Gallardo se pronunció sobre la necesidad de mejorar la aplicación de las reglas en el fútbol local, especialmente en el arbitraje, a fin de evitar que el juego se vuelva más lento y menos atractivo. Caputo, quien ya había opinado en redes sobre temas de fútbol, no tardó en respaldar la postura del director técnico del Millonario.

Embed Marcelo Gallardo tiene razón. Y además el torneo se define por diferencia de gol. pic.twitter.com/U6L53fyoHM — VarskySports (@VarskySports) November 10, 2024

En su mensaje, Caputo expresó: “Imposible no coincidir con el Muñeco. Es inexplicable que no se aplique la misma vara que en el mundial. Promovemos el anti espectáculo así”. Su publicación en la red social X incluía un video de Gallardo, quien se quejaba de la falta de dinamismo en el fútbol argentino y cuestionaba el tiempo que se pierde en simulaciones y pausas no sancionadas.

El ministro apoyó el planteamiento del DT de River sobre la necesidad de más “reglas claras” para que el juego gane transparencia y ritmo. Además, Caputo sugirió una medida específica para resolver uno de los problemas planteados: establecer un mínimo de 10 minutos de descuento cuando los equipos recurren a tácticas para perder tiempo.

Sin embargo, agregó un matiz interesante: si el equipo que hace tiempo termina perdiendo, entonces no debería agregarse ningún minuto adicional. Para Caputo, este cambio sería una solución concreta al problema que afecta la calidad del espectáculo en las canchas locales.

Esta no es la primera vez que el ministro opina en redes sociales sobre River. En marzo, tras una derrota del equipo contra Huracán, Caputo criticó el entonces desempeño del técnico Martín Demichelis, cuestionando sus constantes cambios en la alineación titular. No obstante, aquel comentario provocó una controversia, y el ministro decidió borrar el mensaje para evitar conflictos.