El micro de Estudiantes fue apedreado al llegar al estadio de Gimnasia para el clásico
El vehículo del Pincha sufrió piedrazos y rotura de vidrios al arribar al Juan Carmelo Zerillo para el clásico con el Lobo por el Torneo Apertura. No hubo heridos.
El micro de Estudiantes fue apedreado este domingo al llegar al estadio Juan Carmelo Zerillo, donde desde las 17 se disputará una nueva edición del clásico platense ante Gimnasia, por la fecha 5 Interzonal del Torneo Apertura 2026. El hecho generó preocupación en la previa del partido. Según se informó, el vehículo que trasladaba al plantel del Pincha sufrió algunos daños producto de los piedrazos, con varios vidrios rotos como consecuencia del ataque.
A pesar del episodio, no se registraron heridos entre los futbolistas ni integrantes de la delegación albirroja. El incidente ocurrió en las inmediaciones del estadio del Lobo, en un contexto de fuerte operativo de seguridad por el clásico platense.
El partido, correspondiente a la fecha 5 Interzonal del Torneo Apertura, se jugará desde las 17 en el Bosque y contará con un importante despliegue policial, en medio de un clima tenso que volvió a quedar expuesto con este ataque al micro de Estudiantes.
Fuerte operativo con 650 policías y aforo completo en el Bosque
Según se informó oficialmente, el operativo contará con alrededor de 650 efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires, 65 agentes de seguridad privada, 135 trabajadores de Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) y coordinación médica con 4 ambulancias de alta complejidad. La apertura de puertas será a las 14. Para este clásico no habrá venta de entradas generales y solo podrán ingresar asociados de la parcialidad local. El partido se jugará con aforo completo y, una vez alcanzada la capacidad en las tribunas, se vedará el acceso para no exceder los espacios habilitados.
Formaciones del duelo entre Gimnasia y Estudiantes
- Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max; Franco Torres, Ignacio Fernández, Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.
- Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Cristian Medina, Gabriel Neves; Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo y Edwuin Cetré. DT: Eduardo Domínguez.
