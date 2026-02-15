El micro de Estudiantes fue apedreado al llegar al estadio de Gimnasia para el clásico

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2023103930381771068?s=20&partner=&hide_thread=false #AHORA - El micro de Estudiantes fue apedreado en su llegada a la cancha de Gimnasia para el clásico... pic.twitter.com/sGUd5P9tPy — SportsCenter (@SC_ESPN) February 15, 2026

Fuerte operativo con 650 policías y aforo completo en el Bosque

Según se informó oficialmente, el operativo contará con alrededor de 650 efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires, 65 agentes de seguridad privada, 135 trabajadores de Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) y coordinación médica con 4 ambulancias de alta complejidad. La apertura de puertas será a las 14. Para este clásico no habrá venta de entradas generales y solo podrán ingresar asociados de la parcialidad local. El partido se jugará con aforo completo y, una vez alcanzada la capacidad en las tribunas, se vedará el acceso para no exceder los espacios habilitados.