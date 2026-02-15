Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Gimnasia (LP) vs. Estudiantes de La Plata por el Torneo Apertura

En la vereda de enfrente aparece un Estudiantes que atraviesa un presente luminoso. El vigente campeón del fútbol argentino arriba motivado tras vencer a Riestra, con un plantel potenciado por sus nuevas incorporaciones y la efervescencia institucional que generó el reciente anuncio de la estatua de Alejandro Sabella en UNO. Bajo la conducción de Eduardo Domínguez, el Pincha intentará prolongar su racha ganadora y consolidar la superioridad futbolística que lo llevó a lo más alto del podio en el semestre anterior.