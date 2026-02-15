Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Gimnasia (LP) vs. Estudiantes de La Plata por el Torneo Apertura
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Gimnasia vs. Estudiantes por el Torneo Apertura.
El Estadio Juan Carmelo Zerillo se prepara para recibir una nueva edición del clásico platense este domingo a las 17:00, en el marco de la quinta jornada del Apertura 2026.
Gimnasia llega al encuentro con la necesidad imperiosa de hacerse fuerte en su casa, manteniendo un invicto en el Bosque que contrasta drásticamente con su pálido rendimiento como visitante. El equipo dirigido por Fernando Zaniratto busca sacudirse el polvo tras la reciente caída ante Barracas Central, donde el planteo ofensivo se vio bloqueado y surgieron dudas inesperadas bajo los tres palos con un Nelson Insfrán menos seguro de lo habitual.
En la vereda de enfrente aparece un Estudiantes que atraviesa un presente luminoso. El vigente campeón del fútbol argentino arriba motivado tras vencer a Riestra, con un plantel potenciado por sus nuevas incorporaciones y la efervescencia institucional que generó el reciente anuncio de la estatua de Alejandro Sabella en UNO. Bajo la conducción de Eduardo Domínguez, el Pincha intentará prolongar su racha ganadora y consolidar la superioridad futbolística que lo llevó a lo más alto del podio en el semestre anterior.
La carga emocional de este enfrentamiento es innegable, ya que apenas han pasado dos meses desde que ambos se midieron en las semifinales del Clausura 2025.
Aquel 8 de diciembre quedó marcado por el gol de Tiago Palacios que le dio el triunfo a Estudiantes en terreno ajeno, despejando el camino hacia el título que finalmente obtuvieron ante Racing. Con esquemas muy similares a los de aquel entonces, el Lobo saldrá a la cancha con el deseo de una revancha que sane esa herida reciente, mientras que el León buscará reafirmar su hegemonía en la ciudad.
Formaciones del duelo
Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max; Franco Torres, Ignacio Fernández, Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.
Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Cristian Medina, Gabriel Neves; Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo y Edwuin Cetré. DT: Eduardo Domínguez.
Cómo ver en vivo Gimnasia vs. Estudiantes
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
