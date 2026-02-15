Sin Xuper TV ni aplicación en el Smart TV: cómo ver Gimnasia vs. Estudiantes en vivo por el celular
El Lobo recibe al Pincha en el Bosque. Si no tenés apps alternativas a la bloqueada Xuper TV, conocé cómo seguirlo desde tu smartphone.
Gimnasia y Estudiantes protagonizan una nueva edición del clásico platense este domingo en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, ubicado en la ciudad de La Plata. Para los fanáticos que no cuentan con servicios no oficiales como Xuper TV o hay diversas alternativas legales para no perderse ni un minuto desde el teléfono móvil.
El esperado encuentro corresponde a la quinta fecha del Torneo Apertura 2026.
Cómo ver Gimnasia vs. Estudiantes de La Plata en vivo por el celular
Si preferís la comodidad de tu dispositivo móvil, la principal vía oficial de streaming es la plataforma TNT Sports GO, a la cual se puede acceder previo registro.
Por otro lado, si ya contás con el abono del servicio de cable, podés seguir el clásico desde tu celular utilizando las aplicaciones de los cableoperadores. El partido estará disponible en Cablevisión Flow, DirecTV GO y Telecentro Play, siendo requisito indispensable tener el Pack Fútbol contratado previamente para acceder a la transmisión.
Qué canal transmite el clásico platense hoy
Para aquellos que se queden en casa frente al televisor, la transmisión oficial en directo estará a cargo de la señal TNT Sports Premium. Cabe destacar que, al ser un canal codificado, es obligatorio tener activo el "Pack Fútbol" con tu proveedor de televisión.
A qué hora juegan Gimnasia vs. Estudiantes de La Plata
El encuentro está programado para este domingo y el pitazo inicial será a las 17:00 horas de la Argentina.
