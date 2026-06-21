El minuto a minuto de Uruguay vs. Cabo Verde por el Mundial 2026: goles y resultado en vivo

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Cómo llegan Uruguay y Cabo Verde

El equipo dirigido por Marcelo Bielsa llega con la obligación de imponer su jerarquía en una fase de grupos exigente y cerrada. Tras la salida de referentes históricos como Luis Suárez y Edinson Cavani, el conjunto uruguayo se apoya en una nueva generación de alto nivel, con jugadores como Federico Valverde, Manuel Ugarte y Rodrigo Bentancur como eje del mediocampo, además de una defensa consolidada con Ronald Araújo y José María Giménez.

Cabo Verde, en cambio, vive un momento histórico: su debut absoluto en Copas del Mundo ya lo colocó bajo los reflectores tras el empate 0 a 0 frente a España en el estreno, un resultado que sorprendió al mundo.

Su arquero Vozinha, con 40 años, fue una de las grandes figuras del partido, mientras que el delantero Dailon Livramento aparece como una de las principales amenazas ofensivas. El equipo, bajo la conducción de Pedro Leitão Brito “Bubista”, busca dar el golpe y presentarse como la máxima sorpresa del certamen.