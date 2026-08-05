El enganche uruguayo que la rompió en Boca y acaba de colgar los botines a los 37 años
El mediocampista charrúa decidió ponerle punto final a una carrera de casi dos décadas. Fue bicampeón con Boca, ganó títulos en Ajax y Seattle Sounders, disputó dos Mundiales y levantó la Copa América 2011 con la Celeste.
Nicolás Lodeiro decidió ponerle punto final a su carrera como futbolista profesional a los 37 años. El mediocampista uruguayo comunicó este martes su determinación a sus compañeros y al cuerpo técnico de Nacional de Montevideo, el club en el que comenzó su trayectoria y al que había regresado para transitar los últimos capítulos de su carrera.
La decisión se produce en medio de un semestre complicado para el conjunto uruguayo y antes del comienzo del Torneo Clausura 2026, por lo que el anuncio tomó por sorpresa a buena parte del ambiente futbolístico. Según trascendió desde el entorno del jugador, será el propio Lodeiro quien explique públicamente los motivos que lo llevaron a tomar la determinación.
De esta manera, el volante cierra una carrera que se extendió durante casi dos décadas y que lo llevó a jugar en Uruguay, Europa, Argentina y Estados Unidos. Además, tuvo una importante trayectoria con la Selección de Uruguay, con la que disputó 60 partidos, ganó la Copa América 2011 y participó de los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.
Lodeiro, una carrera que comenzó en Nacional y continuó en Europa
Lodeiro nació futbolísticamente en Nacional de Montevideo y rápidamente llamó la atención por sus condiciones técnicas. Su rendimiento en el fútbol uruguayo le permitió dar el salto al fútbol europeo y convertirse en jugador del Ajax de Países Bajos. Durante su etapa en el conjunto neerlandés consiguió títulos importantes y tuvo la posibilidad de competir en una de las principales ligas del continente. Con Ajax ganó dos campeonatos de liga y una Copa de Países Bajos.
Luego de su experiencia en Europa, el mediocampista regresó al continente americano y pasó por Botafogo y Corinthians antes de desembarcar en Boca, institución en la que tendría uno de los capítulos más importantes de su trayectoria.
Su paso por Boca y el recordado gol a River
Llegó a Boca y rápidamente se transformó en uno de los jugadores importantes del equipo. Consiguió dos títulos en 2015: el Torneo de Primera División y la Copa Argentina. Pero más allá de los trofeos, su paso por el club quedó marcado por varios momentos especiales. Uno de los más recordados ocurrió en el Superclásico frente a River, cuando convirtió un gol en el Monumental para darle a Boca una victoria por 1-0.
Aquel tanto se convirtió en una de las imágenes más importantes de su etapa y quedó asociado a un período en el que el equipo era dirigido por Rodolfo Arruabarrena. Permaneció en Boca hasta 2016. Su ciclo terminó después de la eliminación del equipo en la Copa Libertadores y, posteriormente, tomó la decisión de continuar su carrera en Estados Unidos.
El salto a la MLS y los títulos con Seattle Sounders
El siguiente destino del uruguayo fue Seattle Sounders, de la Major League Soccer (MLS). Su llegada a la liga estadounidense significó el comienzo de una etapa extensa y exitosa.
En Seattle, se convirtió en una de las figuras más importantes del equipo y tuvo un papel destacado en la conquista de títulos. Durante su recorrido en Estados Unidos obtuvo dos campeonatos de la Conferencia Oeste y dos títulos de la MLS. Su influencia fue creciendo con el paso de los años y terminó consolidándose como uno de los futbolistas extranjeros más reconocidos de la competencia.
El regreso de Lodeiro a Nacional y el final de su carrera
Después de una extensa etapa fuera de Uruguay, Lodeiro decidió regresar a Nacional en 2025. La vuelta al club que lo formó significó la posibilidad de cerrar su carrera en el mismo lugar donde había dado sus primeros pasos como profesional. Su regreso tuvo además un premio importante desde lo deportivo: el mediocampista consiguió conquistar el campeonato uruguayo nuevamente con Nacional.
Sin embargo, durante el año siguiente comenzó a perder protagonismo dentro del plantel. Alternó titularidades con partidos en el banco de suplentes y ya no tuvo la misma continuidad que había conseguido en etapas anteriores. En ese contexto llegó el anuncio de su retiro. La decisión sorprendió especialmente porque se produjo antes del comienzo del Torneo Clausura y cuando todavía restaban varios meses para el cierre de la temporada.
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