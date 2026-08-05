El enganche uruguayo que la rompió en Boca y acaba de colgar los botines a los 37 años

Su paso por Boca y el recordado gol a River

Llegó a Boca y rápidamente se transformó en uno de los jugadores importantes del equipo. Consiguió dos títulos en 2015: el Torneo de Primera División y la Copa Argentina. Pero más allá de los trofeos, su paso por el club quedó marcado por varios momentos especiales. Uno de los más recordados ocurrió en el Superclásico frente a River, cuando convirtió un gol en el Monumental para darle a Boca una victoria por 1-0.

Aquel tanto se convirtió en una de las imágenes más importantes de su etapa y quedó asociado a un período en el que el equipo era dirigido por Rodolfo Arruabarrena. Permaneció en Boca hasta 2016. Su ciclo terminó después de la eliminación del equipo en la Copa Libertadores y, posteriormente, tomó la decisión de continuar su carrera en Estados Unidos.

El salto a la MLS y los títulos con Seattle Sounders

El siguiente destino del uruguayo fue Seattle Sounders, de la Major League Soccer (MLS). Su llegada a la liga estadounidense significó el comienzo de una etapa extensa y exitosa.

En Seattle, se convirtió en una de las figuras más importantes del equipo y tuvo un papel destacado en la conquista de títulos. Durante su recorrido en Estados Unidos obtuvo dos campeonatos de la Conferencia Oeste y dos títulos de la MLS. Su influencia fue creciendo con el paso de los años y terminó consolidándose como uno de los futbolistas extranjeros más reconocidos de la competencia.

El regreso de Lodeiro a Nacional y el final de su carrera

Después de una extensa etapa fuera de Uruguay, Lodeiro decidió regresar a Nacional en 2025. La vuelta al club que lo formó significó la posibilidad de cerrar su carrera en el mismo lugar donde había dado sus primeros pasos como profesional. Su regreso tuvo además un premio importante desde lo deportivo: el mediocampista consiguió conquistar el campeonato uruguayo nuevamente con Nacional.

Sin embargo, durante el año siguiente comenzó a perder protagonismo dentro del plantel. Alternó titularidades con partidos en el banco de suplentes y ya no tuvo la misma continuidad que había conseguido en etapas anteriores. En ese contexto llegó el anuncio de su retiro. La decisión sorprendió especialmente porque se produjo antes del comienzo del Torneo Clausura y cuando todavía restaban varios meses para el cierre de la temporada.