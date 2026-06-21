El insólito error de Fernando Muslera, la apuesta de Bielsa, que le costó el 2-2 a Uruguay ante Cabo Verde

Fernando Muslera, la apuesta de Marcelo Bielsa bajo la lupa

El error pone el foco sobre la decisión del director técnico de la Celeste, Marcelo Bielsa, quien para este proceso decidió confiar la titularidad en el arco a Muslera, de 40 años recién cumplidos.

Su inclusión representa un fuerte cambio de rumbo en la estructura del entrenador rosarino, dado que Sergio Rochet había sido el dueño indiscutido del puesto durante la mayor parte de su ciclo al frente de la selección uruguaya.

Ya en el debut ante Arabia Saudita, el experimentadoa arquero de Estudiantes había generado dudas luego de un flojo rebote que permitió al conjuto rival abrir el marcador y complicar el encuentro, pese a que en el final, la "Celeste" encontró la igualdad definitiva.