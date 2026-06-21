El insólito error de Fernando Muslera, la apuesta de Bielsa, que le costó el 2-2 a Uruguay ante Cabo Verde
El arquero de Estudiantes volvió a ser protagonista en el Mundial, esta vez con una precipitada salida en falso para el empate parcial del equipo africano.
El seleccionado de Cabo Verde volvió a dar la nota en Miami al alcanzar el 2-2 parcial frente a Uruguay, capitalizando una falla determinante en la salida del fondo charrúa que involucró de manera directa a su experimentado arquero, Fernando Muslera, la gran apuesta del entrenador argentino Marcelo Bielsa para el Mundial 2026.
La jugada del empate africano se inició de forma inesperada a partir de un propio lateral a favor de Uruguay. Tras un pase hacia el centro de la cancha en las cercanías del área oriental, se produjo una apresurada y lejana salida de Muslera.
El delantero cabo-verdiano Varela aprovechó la desatención y, con una precisa definición, definió con el arco a su disposición para sellar la igualdad provisoria.
Fernando Muslera, la apuesta de Marcelo Bielsa bajo la lupa
El error pone el foco sobre la decisión del director técnico de la Celeste, Marcelo Bielsa, quien para este proceso decidió confiar la titularidad en el arco a Muslera, de 40 años recién cumplidos.
Su inclusión representa un fuerte cambio de rumbo en la estructura del entrenador rosarino, dado que Sergio Rochet había sido el dueño indiscutido del puesto durante la mayor parte de su ciclo al frente de la selección uruguaya.
Ya en el debut ante Arabia Saudita, el experimentadoa arquero de Estudiantes había generado dudas luego de un flojo rebote que permitió al conjuto rival abrir el marcador y complicar el encuentro, pese a que en el final, la "Celeste" encontró la igualdad definitiva.
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